Gregorio Dalbón habló de un "ataque institucional" del Gobierno contra la AFA

La acusación fue formulada por el letrado a través de una publicación en redes sociales, en la que cuestionó la intencionalidad de las denuncias impulsadas contra la actual conducción del fútbol argentino.

Bajo el título “Datos públicos”, el letrado puso el foco en los denunciantes y en el rol que habrían desempeñado distintos actores estatales en el marco de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), así como en presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales. Según sostuvo, el proceso excede un debate administrativo y se inscribe en una ofensiva institucional contra la AFA.

La nota publicada por Olé, medio perteneciente al Grupo Clarín, contiene afirmaciones falsas, jurídicamente insostenibles y gravemente difamatorias.



No existe imputación alguna.

— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) December 27, 2025

En ese contexto, Dalbón señaló al diputado Juan Facundo Del Gaiso, uno de los impulsores de las denuncias, al afirmar que “registra ingresos del Estado” y que cuenta con antecedentes administrativos vinculados al ámbito del fútbol, citando una resolución oficial.

En la misma línea, mencionó al titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, a quien atribuyó vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados.

Sin formular acusaciones directas, el abogado planteó interrogantes sobre la independencia de quienes promovieron las denuncias y sugirió la posible existencia de conflictos de intereses. “El debate no es ideológico, sino jurídico e institucional”, remarcó en su publicación.

Gregorioa Dalbón apuntó con tra Patricia Bullrich

Dalbón también cuestionó la difusión en medios de comunicación de información vinculada a allanamientos y actuaciones judiciales. En ese punto, sostuvo que parte de ese material podría provenir de filtraciones cuya “trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”.

En ese marco, mencionó a la senadora Patricia Bullrich y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y reclamó que se determinen responsabilidades en la circulación de información sensible.

Finalmente, el abogado advirtió sobre un supuesto “avance coordinado” contra Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y la propia institución. El cierre del mensaje, con la frase “ahora vamos por todo”, fue interpretado como una señal de que la conducción del fútbol argentino evalúa profundizar su estrategia legal y política.