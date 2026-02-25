Torneo Apertura: Vélez empató con Deportivo Riestra y ya no lidera solo en la Zona A

El desarrollo fue parejo y con situaciones repartidas. Vélez intentó asumir el protagonismo con Manuel Lanzini como eje y buscó lastimar por las bandas, mientras que Riestra apostó a un bloque compacto y salidas rápidas. Los arqueros fueron determinantes: Arce respondió ante los remates de Florián Monzón y Álvaro Montero hizo lo propio ante los avances del Malevo.

En el complemento, el Fortín adelantó líneas, acumuló gente en campo rival y generó aproximaciones a través de centros y pelotas paradas, pero careció de precisión en los metros finales. Riestra, ordenado, sostuvo el empate con una defensa atenta y cerró los caminos hacia su arco.

Con la igualdad, Vélez extendió su invicto en el campeonato, aunque comparte la punta tras la victoria de Estudiantes, a quien tendrá que visitar el próximo lunes a las 19.15 con la cima de la Zona A en juego. Deportivo Riestra, por su parte, sumó un punto valioso en una cancha exigente y por la fecha 8 recibirá a Platense, en el mismo día y horario.

El resumen del empate entre Vélez y Deportivo Riestra