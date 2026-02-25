Torneo Apertura: Vélez empató con Deportivo Riestra y ya no lidera solo en la Zona A

El Fortín no logró quebrar al Malevo en el Amalfitani e igualó sin goles en el encuentro por la séptima fecha del torneo. Ahora, comparte la punta con Estudiantes de la Plata.
Vélez empató sin goles con Deportivo Riestra por la séptima fecha del Torneo Apertura y dejó pasar la chance de sostenerse solo en lo más alto de la Zona A. En el estadio José Amalfitani, el equipo de Guillermo Barros Schelotto fue superior por momentos, pero chocó con la firmeza de Ignacio Arce y ahora es líder con Estudiantes de la Plata.
El desarrollo fue parejo y con situaciones repartidas. Vélez intentó asumir el protagonismo con Manuel Lanzini como eje y buscó lastimar por las bandas, mientras que Riestra apostó a un bloque compacto y salidas rápidas. Los arqueros fueron determinantes: Arce respondió ante los remates de Florián Monzón y Álvaro Montero hizo lo propio ante los avances del Malevo.
En el complemento, el Fortín adelantó líneas, acumuló gente en campo rival y generó aproximaciones a través de centros y pelotas paradas, pero careció de precisión en los metros finales. Riestra, ordenado, sostuvo el empate con una defensa atenta y cerró los caminos hacia su arco.
Con la igualdad, Vélez extendió su invicto en el campeonato, aunque comparte la punta tras la victoria de Estudiantes, a quien tendrá que visitar el próximo lunes a las 19.15 con la cima de la Zona A en juego. Deportivo Riestra, por su parte, sumó un punto valioso en una cancha exigente y por la fecha 8 recibirá a Platense, en el mismo día y horario.
comentar