Torneo Apertura: Estudiantes ganó en el debut del Cacique Medina y hundió a Newell's

El primer tanto llegó a los 6 minutos del complemento cuando Tiago Palacios definió tras una jugada colectiva y marcó el primer gol del ciclo del Cacique. A los 35', Fabricio Pérez amplió la ventaja con una gran acción individual que sentenció el resultado y profundizó el mal momento del conjunto rosarino, que se fue silbado por su gente.

El primer tiempo había sido trabado y con pocas situaciones claras. Newell’s intentó presionar alto y forzar errores, pero careció de profundidad, en contraste Estudiantes mostró orden defensivo y apostó a la velocidad por las bandas, aunque recién encontró espacios tras el descanso.

En el tramo final, el equipo local buscó descontar con centros y cambios ofensivos, pero chocó con una defensa firme y con la seguridad de Fernando Muslera bajo los tres palos. Newell's, que está inmerso en una crisis deportiva hace tiempo, volverá a jugar el domingo, desde a las 17, ante Rosario Central, su eterno rival, que ganó y atraviesa un gran momento. Por parte del Pincha, el próximo lunes recibirá a Vélez desde las 19.15 en UNO.

El resumen del triunfo de Estudiantes a Newell's