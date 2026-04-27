Argentinos Juniors le ganó 2 a 1 a Huracán y dejó a Racing dependiendo de sí mismo

Con el triunfo, Argentinos quedó tercero en la Zona B con 29 puntos por detrás de River e Independiente Rivadavia, y ya clasificado enfrentará en la fecha restante a Gimnasia, en La Plata, en busca de quedar como único escolta de la Lepra. Por su parte, Huracán complicó su clasificación y jugará un mano a mano con Racing en la última jornada por un lugar en los ocho, sin descuidar los resultados de Barracas, Tigre y Sarmiento.