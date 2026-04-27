Argentinos Juniors le ganó 2 a 1 a Huracán y dejó a Racing dependiendo de sí mismo

El Bicho lo dio vuelta el partido al Globo en el Ducó y complicó al equipo de Parque Patricios que tendrá un mano a mano con La Academia por la clasificación.
Argentinos Juniors se impuso 2 a 1 a Huracán en el Ducó tras empezar en desventaja y logró un triunfo clave en el Torneo Apertura. El equipo de La Paternal reaccionó a tiempo, revirtió el resultado y además benefició a Racing, que ahora depende de sí mismo para meterse en la próxima fase.
Huracán abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo con un gol de Facundo Waller, que remató de zurda tras una serie de rebotes en el área para poner el 1-0 en el marcador. Sin embargo, Argentinos respondió antes del descanso, a los 33' con la aparición aérea de Tomás Molina, que empató el encuentro y le devolvió protagonismo a su equipo en un trámite que ya mostraba señales de paridad.
En el complemento, el desarrollo se mantuvo intenso, con llegadas de ambos lados y momentos de dominio repartido. El quiebre llegó a los 19 minutos, cuando Jainikoski puso una asistencia notable para Iván Morales que definió mano a mano y marcó el 2-1 definitivo, consumando la remontada del Bicho. A partir de ahí, el conjunto visitante se replegó y defendió la ventaja ante un Huracán que buscó pero no encontró claridad.
Con el triunfo, Argentinos quedó tercero en la Zona B con 29 puntos por detrás de River e Independiente Rivadavia, y ya clasificado enfrentará en la fecha restante a Gimnasia, en La Plata, en busca de quedar como único escolta de la Lepra. Por su parte, Huracán complicó su clasificación y jugará un mano a mano con Racing en la última jornada por un lugar en los ocho, sin descuidar los resultados de Barracas, Tigre y Sarmiento.
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