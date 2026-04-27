Fútbol |

Torneo Apertura: Vélez empató con Unión y dejó pasar la chance de ser líder de la Zona A

El Fortín estuvo dos veces en ventaja pero en ambas veces no logró sostener la ventaja y terminó empatando 2 a 2 con el Tatengue en Liniers.

Vélez igualó 2 a 2 con Unión en el José Amalfitani y dejó escapar la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Guillermo Barros Schelotto estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no logró sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos. Con este resultado, quedó tercero a una unidad del líder, mientras que el conjunto santafesino se mantuvo en zona de clasificación.

En el desarrollo, Vélez golpeó primero, a los 10 minutos, gracias a un gol de taco de Florián Monzón tras un centro de Valdéz en una jugada que nació de un contraataque. Sin embargo, Unión reaccionó rápido y llegó al empate a los 15' a través de Julián Palacios que conectó un centro atrás desde la izquierda de Palavecino.

Antes del cierre del primer tiempo, el Fortín volvió a ponerse en ventaja con un penal convertido por Monzón, que firmó su doblete en una primera mitad intensa. De esta manera, se fue 2 a 1 arriba al entretiempo y con la ilusión de matar el partido en la segunda mitad.

Y, en el complemento, el equipo de Liniers tuvo chances para ampliar la diferencia, pero no logró concretarlas. Unión, en cambio, encontró el empate a los 22' por medio de Agustín Colazo, que conectó de palomita tras un centro de Vargas y marcó el 2-2 definitivo.

El cierre fue caliente, con Vélez buscando el triunfo pero condicionado por la expulsión de Lucas Robertone en tiempo de descuento. El empate dejó al Fortín en el tercer puesto aunque ya clasificado. En cambio el Tatengue deberá ganar en la última fecha ante Talleres y esperar un resultado favorable en el duelo entre San Lorenzo e Independiente, que se mantienen en la lucha por meterse entre los ocho clasificados.

El resumen de Vélez 2-2 Unión

Embed

ADEMÁS: Dybala: sus ausencias en la Selección Argentina y la chance de jugar en Boca

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados