Torneo Apertura: Vélez empató con Unión y dejó pasar la chance de ser líder de la Zona A

El cierre fue caliente, con Vélez buscando el triunfo pero condicionado por la expulsión de Lucas Robertone en tiempo de descuento. El empate dejó al Fortín en el tercer puesto aunque ya clasificado. En cambio el Tatengue deberá ganar en la última fecha ante Talleres y esperar un resultado favorable en el duelo entre San Lorenzo e Independiente, que se mantienen en la lucha por meterse entre los ocho clasificados.

El resumen de Vélez 2-2 Unión