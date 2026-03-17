Santiago Ascacíbar sufrió un desgarro y será baja por largo tiempo en Boca

El Xeneize conoció la gravedad de la lesión del volante con pasado en Estudiantes de La Plata que sufrió en el último compromiso ante Unión en Santa Fe y lamentó el informe médico.
Santiago Ascacíbar sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo ante Unión en Santa Fe y estará fuera de las canchas alrededor de tres semanas. El volante de Boca pidió el cambio durante el complemento contra el Tatengue por una molestia y ahora se conoció la importante gravedad de su lesión.
El entrenador Claudio Úbeda explicó luego del encuentro que el cambio fue por una molestia muscular y que el propio jugador le hizo señas desde el campo. En su lugar ingresó Ander Herrera, quien aparece como una de las alternativas para ocupar su lugar en el próximo partido.
Ascacíbar se había convertido en una pieza clave del mediocampo, especialmente en los últimos partidos por su recuperación y aporte en ataque, ya que venía de marcar goles en encuentros anteriores. Su función era fundamental para conectar el juego con los jugadores ofensivos, en un rol que el cuerpo técnico considera difícil de reemplazar.
Más allá de la baja, en Boca confían en que el parate por la fecha FIFA reduzca la cantidad de partidos que se perderá el mediocampista. Hasta la lesión, había sido titular en todos los encuentros del Torneo Apertura y atravesaba uno de sus mejores momentos desde su arribo, por lo que su ausencia llega en un tramo importante de la temporada.
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