Santiago Ascacíbar sufrió un desgarro y será baja por largo tiempo en Boca

El último gol de Ascacíbar en Boca ante San Lorenzo

Embed ¡GOLAZO DE BOCA! Asistencia de Delgado y definición de primera del Ruso Ascacibar para el 1-0 del Xeneize a San Lorenzo.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/F3rtUfKON5 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026

Más allá de la baja, en Boca confían en que el parate por la fecha FIFA reduzca la cantidad de partidos que se perderá el mediocampista. Hasta la lesión, había sido titular en todos los encuentros del Torneo Apertura y atravesaba uno de sus mejores momentos desde su arribo, por lo que su ausencia llega en un tramo importante de la temporada.