Con dos atractivos partidos, finaliza la fecha 16 del torneo Apertura

Posible 11 de Vélez

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Lucas Robertone o Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florían Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Posible 11 de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Velez union 7 12 24.jpg Con un gol en contra, Vélez perdió frente a Unión de Santa Fe

Huracán vs. Argentinos Juniors

Huracán recibirá a Argentinos Juniors desde las 21, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Ambos quieren ganar para poder mantener su lugar en 8vos de final del Torneo Apertura. El árbitro será Ariel Penel y comandará el VAR Lucas Cavallero. Se podrá ver por ESPN Premium.

Huracán viene de empatar 1-1 ante Tigre y, con 21 unidades, aún no tiene asegurada su clasificación, con Barracas, Racing, Tigre y Sarmiento al acecho. Con 14 encuentros disputados, ganó 5, empató 6 y perdió 3. El Globo sabe que una victoria le permitiría llegar a 24 puntos, ubicarse en el puesto 5 y asegurarse un lugar entre los 16 mejores del torneo.

Por su lado, en su última presentación Argentinos obtuvo una victoria frente a Atlético Tucumán y confirmó el pase a la fase final, lo que le permite afrontar sus dos jornadas restantes con mayor serenidad. Se encuentra en el puesto 4, con 26 puntos. Jugó 14 partidos, ganó 7, empató 5 y perdió 2

Posible 11 de Huracán

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Lucas Carrizo; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Posible 11 de Argentinos

Brayan Cortés; Kevin Coronel o Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Facundo Jainikoski, Iván Morales y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.