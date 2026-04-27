Con dos atractivos partidos, finaliza la fecha 16 del torneo Apertura

Hoy desde las 18:45 se enfrentarán Vélez vs. Unión y, desde las 21, Huracán vs. Argentinos. Tras esta jornada, quedará una fecha (la novena, que fue aplazada por el paro de la AFA) para que finalice la fase de grupos del torneo y queden definidos los cuadros de octavos de final de los playoffs.
Hoy se da por finalizada la fecha 16 del torneo Apertura con dos encuentros, y comienzan a definirse los clasificados a los octavos de final de la competencia. Si bien esta es la última fecha de la fase de grupos, aún falta disputar la fecha 9, postergada por el paro en el futbol argentino.
Vélez recibirá a Unión desde las 18:45, en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Vélez, ya clasificado, juega por quedar lo más alto posible de cara a los cruces de octavos de final; mientras que Unión necesita el triunfo para asegurar su clasificación. El árbitro del encuentro será Sebastián Martínez y en el VAR estará Andrés Merlos. Se podrá ver por TNT Sport.
El conjunto de los mellizos busca la victoria para quedar en lo más alto de la tabla, luego de un empate 0-0 con San Lorenzo. A esta altura, el Fortín disputó 14 partidos ganó 7 empato 5 y perdió tan solo 2 encuentros, quedando así en el puesto 3 con 26 puntos, a 2 de Estudiante, por ahora primero.
Los de Madelón, por su lado, vienen de perder 3-2 ante Newell's, y necesitan una victoria para poder mantenerse entre los 8 mejores de la fase regular, disputó un total de 14 partidos ganó 5, empato 4 y perdió 5, quedando así en el puesto 8 con 19 puntos.
Posible 11 de Vélez
Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Lucas Robertone o Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florían Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Posible 11 de Unión
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Huracán recibirá a Argentinos Juniors desde las 21, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Ambos quieren ganar para poder mantener su lugar en 8vos de final del Torneo Apertura. El árbitro será Ariel Penel y comandará el VAR Lucas Cavallero. Se podrá ver por ESPN Premium.
Huracán viene de empatar 1-1 ante Tigre y, con 21 unidades, aún no tiene asegurada su clasificación, con Barracas, Racing, Tigre y Sarmiento al acecho. Con 14 encuentros disputados, ganó 5, empató 6 y perdió 3. El Globo sabe que una victoria le permitiría llegar a 24 puntos, ubicarse en el puesto 5 y asegurarse un lugar entre los 16 mejores del torneo.
Por su lado, en su última presentación Argentinos obtuvo una victoria frente a Atlético Tucumán y confirmó el pase a la fase final, lo que le permite afrontar sus dos jornadas restantes con mayor serenidad. Se encuentra en el puesto 4, con 26 puntos. Jugó 14 partidos, ganó 7, empató 5 y perdió 2
Posible 11 de Huracán
Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Lucas Carrizo; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Posible 11 de Argentinos
Brayan Cortés; Kevin Coronel o Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Facundo Jainikoski, Iván Morales y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
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