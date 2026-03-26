Scaloni dijo que "no es culpa de nadie" que se haya cancelado la Finalissima con España

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El técnico mencionó además que existieron obstáculos logísticos y enfatizó que los viajes largos requieren planificación debido a la gran cantidad de personas que integran la delegación del equipo.

Pese a esto, consideró que es positivo para el equipo poder contar con días de entrenamiento en Buenos Aires previo a los amistosos ante Mauritania y Zambia: "Hay que sacar lo positivo, y esto es positivo. Tenemos dos partidos amistosos en los cuales hay que respetar a los rivales. Son partidos para jugar y ver a los chicos que merecen una oportunidad. Y, por qué no, ganarse un sitio o pelearlo para el Mundial".

Scaloni y el presente de Messi

Consultado sobre el presente de Lionel Messi y su presencia en el Mundial, insistió en que será una decisión del jugador del Inter Miami aunque añadió: "Haré todo lo posible para que esté. Para el bien del fútbol, es bueno que esté".

También se refirió a los rumores sobre la posible convocatoria de Ángel di María, que se retiró del seleccionado en 2024: "Él lo dejó claro. Yo estoy feliz con su presente. Se lo nota feliz. Y eso es lo más importante. Nos ha dado un montón. Es una etapa que creo está terminada, o nosotros así lo entendimos.

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Respecto a la convocatoria tardía del atacante del Real Madrid, Franco Mastantuono, tras la confirmación de un segundo amistoso, señaló que el cuerpo técnico está contento con él y expresó que "hay que darle tiempo".

"Está en un club muy exigente, el más exigente del mundo. Eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que él entienda su situación. De nosotros saldrá toda la contención y que sepa que hay que ir poco a poco. Su carrera recién empieza", añadió.

El entrenador fue consultado además por los criterios para la conformación de la lista mundialista y mencionó que está abierto a ver nuevos jugadores: "Estamos siguiendo a todos y dependerá de cómo llegue cada uno. Eso es lo más importante".

La Selección Argentina disputará este viernes su primer amistoso ante Mauritania en la Bombonera y el martes repetirá el mismo escenario ante Zambia, en sus últimas dos presentaciones en el país antes de viajar al mundial que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El vigente campeón mundial y bicampeón de América integrará el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria y debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Kansas City.