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Scaloni dijo que "no es culpa de nadie" que se haya cancelado la Finalissima con España

El DT de la Selección Argentina se refirió la polémica en torno a la suspensión de ese encuentro en la previo de los amistosos ante Mauritania y Zambia.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este jueves que la cancelación de la Finalissima ante España no tuvo ningún responsable directo y consideró que la polémica en torno a la decisión de que el encuentro no se jugara "no tiene sentido".

"Creo que no es culpa de nadie", expresó Scaloni sobre la decisión de no disputar el partido, durante una conferencia previa al duelo que la selección mantendrá este viernes ante Mauritania en la Bombonera, programado tras la cancelación del choque ante España.

"El partido se tenía que jugar el 27 en Catar, eso estaba clarísimo. Todo lo otro es una polémica que no tiene sentido. Nosotros a partir de ahí empezamos a buscar rivales porque no teníamos nada concreto, y eso da la pauta de que no fue algo pensado", añadió en la conferencia de prensa realizada en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza.

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El técnico mencionó además que existieron obstáculos logísticos y enfatizó que los viajes largos requieren planificación debido a la gran cantidad de personas que integran la delegación del equipo.

Pese a esto, consideró que es positivo para el equipo poder contar con días de entrenamiento en Buenos Aires previo a los amistosos ante Mauritania y Zambia: "Hay que sacar lo positivo, y esto es positivo. Tenemos dos partidos amistosos en los cuales hay que respetar a los rivales. Son partidos para jugar y ver a los chicos que merecen una oportunidad. Y, por qué no, ganarse un sitio o pelearlo para el Mundial".

Scaloni y el presente de Messi

Consultado sobre el presente de Lionel Messi y su presencia en el Mundial, insistió en que será una decisión del jugador del Inter Miami aunque añadió: "Haré todo lo posible para que esté. Para el bien del fútbol, es bueno que esté".

También se refirió a los rumores sobre la posible convocatoria de Ángel di María, que se retiró del seleccionado en 2024: "Él lo dejó claro. Yo estoy feliz con su presente. Se lo nota feliz. Y eso es lo más importante. Nos ha dado un montón. Es una etapa que creo está terminada, o nosotros así lo entendimos.

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Respecto a la convocatoria tardía del atacante del Real Madrid, Franco Mastantuono, tras la confirmación de un segundo amistoso, señaló que el cuerpo técnico está contento con él y expresó que "hay que darle tiempo".

"Está en un club muy exigente, el más exigente del mundo. Eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que él entienda su situación. De nosotros saldrá toda la contención y que sepa que hay que ir poco a poco. Su carrera recién empieza", añadió.

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El entrenador fue consultado además por los criterios para la conformación de la lista mundialista y mencionó que está abierto a ver nuevos jugadores: "Estamos siguiendo a todos y dependerá de cómo llegue cada uno. Eso es lo más importante".

La Selección Argentina disputará este viernes su primer amistoso ante Mauritania en la Bombonera y el martes repetirá el mismo escenario ante Zambia, en sus últimas dos presentaciones en el país antes de viajar al mundial que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El vigente campeón mundial y bicampeón de América integrará el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria y debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Kansas City.

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