Boca, eliminado en el Apertura: qué necesita para llegar a octavos en la Copa

La derrota contra Huracán dejó al Xeneize fuera del campeonato local. Ahora, todos sus cañones apuntarán a la Libertadores, donde está tercero en su grupo. Los resultados que necesita para clasificarse.
Después de quedar eliminado del Torneo Apertura a manos de Huracán, Boca completó un total de 13 torneos consecutivos sin poder salir campeón. Ahora tendrá que apostar todas las fichas para clasificarse a los octavos de final en la Copa Libertadores, donde se complicó con dos derrotas consecutivas.
Desde que Juan Román Riquelme asumió como presidente del club en diciembre de 2023, Boca no pudo conseguir ningún título; inclusive el año pasado quedó fuera de todos los torneos internacionales, tras quedar eliminado del repechaje para la Copa Libertadores. Hace tres años que no logra dar una vuelta olímpica.
Universidad Católica y Cruzeiro suman siete puntos en el Grupo D, pero el equipo chileno es el líder por el desempate olímpico (había ganado en Brasil). Boca acumula seis unidades y hoy estaría eliminado, Y Barcelona de Ecuador cierra las posiciones con las primeras tres unidades que consiguió ante el Xeneize.
-Si Boca saca los 6 puntos se clasifica primero del grupo, sin importar ningún otro resultado.
Si Boca saca 4 puntos:
- Si empata con Cruzeiro y le gana a Universidad Católica se clasifica.
- Si le gana a Cruzeiro por 2 o más goles y empata con Universidad Católica se clasifica.
- Si le gana a Cruzeiro por un gol y empata con Universidad Católica, se clasifica sólo si los chilenos no superan a Barcelona. Si la U gana ese partido, Boca definirá el 2º puesto con los brasileños por la diferencia de gol general del grupo. Boca terminaría +3 y Cruzeiro necesitaría vencer por 3 goles de diferencia a Barcelona para forzar desempate por goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.
Si Boca saca 3 puntos:
- Si gana uno y pierde otro, para clasificarse 2º necesitará que Barcelona le saque un empate al mismo equipo que Boca le gane.
Si Boca saca 2 puntos:
- Si empata los dos partidos, se clasifica 2º si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro.
- Si Barcelona gana ambos es 1º, y Boca, Cruzeiro y Universidad Católica desempatan el 2º puesto por diferencia de gol en el grupo, goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.
- Si Barcelona le gana a Cruzeiro y no a Universidad Católica, o no gana ninguno de los dos, Boca queda eliminado.
-Si Boca saca 1 punto queda eliminado.
-Si Boca no saca puntos queda eliminado.
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