Boca, eliminado en el Apertura: qué necesita para llegar a octavos en la Copa

Copa Libertadores: qué necesita Boca para llegar a los octavos de final

-Si Boca saca los 6 puntos se clasifica primero del grupo, sin importar ningún otro resultado.

Si Boca saca 4 puntos:

- Si empata con Cruzeiro y le gana a Universidad Católica se clasifica.

- Si le gana a Cruzeiro por 2 o más goles y empata con Universidad Católica se clasifica.

- Si le gana a Cruzeiro por un gol y empata con Universidad Católica, se clasifica sólo si los chilenos no superan a Barcelona. Si la U gana ese partido, Boca definirá el 2º puesto con los brasileños por la diferencia de gol general del grupo. Boca terminaría +3 y Cruzeiro necesitaría vencer por 3 goles de diferencia a Barcelona para forzar desempate por goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.

Si Boca saca 3 puntos:

- Si gana uno y pierde otro, para clasificarse 2º necesitará que Barcelona le saque un empate al mismo equipo que Boca le gane.

Si Boca saca 2 puntos:

- Si empata los dos partidos, se clasifica 2º si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro.

- Si Barcelona gana ambos es 1º, y Boca, Cruzeiro y Universidad Católica desempatan el 2º puesto por diferencia de gol en el grupo, goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.

- Si Barcelona le gana a Cruzeiro y no a Universidad Católica, o no gana ninguno de los dos, Boca queda eliminado.

-Si Boca saca 1 punto queda eliminado.

-Si Boca no saca puntos queda eliminado.