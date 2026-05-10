Las chicanas de Belgrano a Talleres tras eliminarlo del Apertura: del "ta' fresco" al ¡aviso fúnebre!

El triunfo del Pirata a la T en un clásico más que significativo, tuvo un post acelerado, lleno de folklore y chicanas imperdibles, que tuvieron hasta un "sepulcro".
Belgrano no solo ganó uno de los clásicos cordobeses más importantes de su historia, sino que también vivió una tarde digna e ideal para hacer uso de esa victoria. Sí, las chicanas y el folklore del fútbol argentino no tardaron en llegar y las redes explotaron con los posteos de la cuenta oficial del Pirata; ¿el más picante? uno, literalmente, lapidario.
Pero no fue la única publicación picante. Hubo de todo: videos sin sonido en referencia al "silencio" del estadio, el "ta' fresco pa' chomba" de los jugadores y Guido Herrera como figurita. Es que el actual arquero de la T salió de las Inferiores de Belgrano y el pasado lo condenó: encontraron un viejo tweet del 2013 hinchando por el Pirata y festejando un triunfo, justamente, al matador cordobés.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski clasificó a los cuartos de final y se medirá en esta instancia con Unión de Santa Fe, vencedor del duelo ante Independiente Rivadavia.
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