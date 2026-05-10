Las chicanas de Belgrano a Talleres tras eliminarlo del Apertura: del "ta' fresco" al ¡aviso fúnebre!

chicana belgrano

Por eso, la intensidad escaló hasta hacer un ¡aviso fúnebre! dedicado a Talleres:, inicia el irónico texto. Firmado, obviamente:

Pero no fue la única publicación picante. Hubo de todo: videos sin sonido en referencia al "silencio" del estadio, el "ta' fresco pa' chomba" de los jugadores y Guido Herrera como figurita. Es que el actual arquero de la T salió de las Inferiores de Belgrano y el pasado lo condenó: encontraron un viejo tweet del 2013 hinchando por el Pirata y festejando un triunfo, justamente, al matador cordobés.





Embed TE JURO QUE TIENE VOLUMEN pic.twitter.com/6oQR4lJ6qt — Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026



El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski clasificó a los cuartos de final y se medirá en esta instancia con Unión de Santa Fe, vencedor del duelo ante Independiente Rivadavia.



