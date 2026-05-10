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Las chicanas de Belgrano a Talleres tras eliminarlo del Apertura: del "ta' fresco" al ¡aviso fúnebre!

El triunfo del Pirata a la T en un clásico más que significativo, tuvo un post acelerado, lleno de folklore y chicanas imperdibles, que tuvieron hasta un "sepulcro".

Belgrano no solo ganó uno de los clásicos cordobeses más importantes de su historia, sino que también vivió una tarde digna e ideal para hacer uso de esa victoria. Sí, las chicanas y el folklore del fútbol argentino no tardaron en llegar y las redes explotaron con los posteos de la cuenta oficial del Pirata; ¿el más picante? uno, literalmente, lapidario.

Gol de Belgrano vs. Talleres

González Metilli convirtió el único gol del partido.



Después del ajustado triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes, los jugadores celebraron hasta llegar al vestuario y, más tarde, los festejos fueron extensivos a manos del CM del Pirata, que tiró una cargada tras otra. Es que no solo se quedaron con un partido a su favor en el historial, sino que también los eliminaron del torneo en los octavos de final.

Por eso, la intensidad escaló hasta hacer un ¡aviso fúnebre! dedicado a Talleres: “Con profundo pesar despedimos a Club Atlético Talleres, quien dejó una huella imborrable en la categoría amateur del fútbol argentino...", inicia el irónico texto. Firmado, obviamente: "Tu papá, dueño del 68% de Córdoba, C.A.B”.

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chicana belgrano

Pero no fue la única publicación picante. Hubo de todo: videos sin sonido en referencia al "silencio" del estadio, el "ta' fresco pa' chomba" de los jugadores y Guido Herrera como figurita. Es que el actual arquero de la T salió de las Inferiores de Belgrano y el pasado lo condenó: encontraron un viejo tweet del 2013 hinchando por el Pirata y festejando un triunfo, justamente, al matador cordobés.

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El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski clasificó a los cuartos de final y se medirá en esta instancia con Unión de Santa Fe, vencedor del duelo ante Independiente Rivadavia.

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