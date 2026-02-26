Torneo Apertura: Racing rescató un empate con Independiente Rivadavia con uno menos

Con un jugador menos durante más de una hora, la Academia igualó 1 a 1 con el conjunto mendocino en el Cilindro y logró sumar un punto en un contexto difícil. Está afuera de la zona de clasificación.
Racing igualó 1 a 1 con Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda por la séptima fecha del Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Costas jugó con diez hombres desde los 30 minutos por la expulsión de Matko Miljevic y, pese a estar en desventaja númerica, logró sumar un punto en su casa ante un gran rival.
El primer tiempo dejó un panorama complejo para la Academia. Miljevic vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con uno menos y poco después Adrián “Maravilla” Martínez se dobló el tobillo y debió salir reemplazado con lagrimas en los ojos. Para colmo, en el inicio del segundo tiempo Matías Fernández aprovechó una contra y puso en ventaja a la Lepra.
Con inferioridad numérica, Racing reaccionó desde el empuje y la pelota parada. Fue con todo contra el arco defendido por Nicolás Bolcato y generó peligro, incluido un remate de Marco Di Césare que pegó en el travesaño. La insistencia tuvo premio a los 33 minutos de esta segunda etapa.
Tomás Conechny apareció sin marca dentro del área y definió de cabeza para el 1-1 definitivo. El equipo local sostuvo el resultado en el tramo final y sumó un punto que lo mantiene expectante en la tabla, por ahora, fuera de los clasificados. Por su parte, el conjunto mendocino se llevó una unidad valiosa de Avellaneda y mantiene la punta de la Zona B.
Por la octava jornada del torneo, Racing visitará a Atlético Tucumán, el próximo martes a las 21.15. Mientras que Independiente Rivadavia recibirá a River, el lunes desde las 21.30 en Mendoza.
