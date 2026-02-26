Torneo Apertura: Racing rescató un empate con Independiente Rivadavia con uno menos

El primer tiempo dejó un panorama complejo para la Academia. Miljevic vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con uno menos y poco después Adrián “Maravilla” Martínez se dobló el tobillo y debió salir reemplazado con lagrimas en los ojos. Para colmo, en el inicio del segundo tiempo Matías Fernández aprovechó una contra y puso en ventaja a la Lepra.

Con inferioridad numérica, Racing reaccionó desde el empuje y la pelota parada. Fue con todo contra el arco defendido por Nicolás Bolcato y generó peligro, incluido un remate de Marco Di Césare que pegó en el travesaño. La insistencia tuvo premio a los 33 minutos de esta segunda etapa.

Tomás Conechny apareció sin marca dentro del área y definió de cabeza para el 1-1 definitivo. El equipo local sostuvo el resultado en el tramo final y sumó un punto que lo mantiene expectante en la tabla, por ahora, fuera de los clasificados. Por su parte, el conjunto mendocino se llevó una unidad valiosa de Avellaneda y mantiene la punta de la Zona B.

Por la octava jornada del torneo, Racing visitará a Atlético Tucumán, el próximo martes a las 21.15. Mientras que Independiente Rivadavia recibirá a River, el lunes desde las 21.30 en Mendoza.

El resumen de Racing 1-1 Independiente Rivadavia