Torneo Apertura: River le ganó 2 a 0 a Gimnasia con un doblete de Juan Fernando Quintero

En un partido marcado por tres expulsiones, el Millonario fue muy superior al Lobo con un determinante colombiano, marcando los dos tantos del duelo por la segunda fecha del campeonato.
River consiguió su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura al vencer 2 a 0 a Gimnasia en el Monumental, en un encuentro que tuvo a Juan Fernando Quintero como protagonista excluyente con un doblete. El colombiano abrió el marcador con un tiro libre exquisito sobre el cierre del primer tiempo y liquidó el partido en el inicio del complemento, en una noche con tres expulsados y fricción constante.
El desarrollo comenzó con un River dominante, dueño de la pelota y del territorio, aunque sin demasiada profundidad en los primeros minutos. Todo cambió a los 13 del primer tiempo, cuando Manuel Panaro fue expulsado en Gimnasia tras un planchazo sobre Fausto Vera, sancionado luego de la revisión del VAR. Con superioridad numérica, el equipo de Marcelo Gallardo acentuó el control y encontró la ventaja a los 41 minutos cuando Quintero ejecutó un tiro libre perfecto que dejó sin chances a Nelson Insfrán.
En el arranque del segundo tiempo, River volvió a golpear: a los cinco minutos Juanfer -otra vez- apareció por el segundo palo y sacó un zurdazo para el 2-0, dando la sensación de partido resuelto. Después, a los 11', Matías Viña vio la segunda amarilla y dejó al Millonario también con diez. Gimnasia adelantó líneas y buscó el descuento con más empuje que claridad.
El cierre fue tenso y cortado, River resistió sin sobresaltos y Gimnasia terminó de complicarse a los 48 minutos, cuando Jorge de Asís fue expulsado y dejó al Lobo con nueve jugadores. Así, el equipo de Gallardo sostuvo la ventaja sin sufrir y sumó un triunfo importante para afirmarse en el inicio del torneo, con Quintero como figura y goleador de la noche.
