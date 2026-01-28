Juan Román Riquelme, tras las llegadas de Ascacíbar y Ángel Romero: "Vamos a ganar todo"

El presidente de Boca protagonizó un cruce especial con un periodista partidario y lanzó una frase que refleja sus altas expectativas con el equipo para este año.
La presentación oficial de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero como nuevos refuerzos de Boca dejó varios momentos destacados, tanto dentro como fuera de la conferencia de prensa. Además de las primeras palabras de ambos futbolistas y del simbolismo de verlos por primera vez con la camiseta azul y oro, Juan Román Riquelme fue protagonista de una escena particular que se dio una vez finalizado el acto formal.
El presidente del club mantuvo un nuevo cruce con Alexis Dassie, periodista partidario de Boca que suele estar presente en las conferencias y con quien Román construyó una relación cercana a lo largo del tiempo. Dassie, quien convive con una discapacidad llamada leucomalacia periventricular, fue reconocido una vez más por Riquelme, que volvió a tener un gesto especial hacia él.
Mientras Ascacíbar y Romero se probaban sus camisetas, fue el propio Riquelme quien se dirigió a Alexis con una pregunta distendida: “¿Les queda bien, loco, o no?”. Entre risas, el periodista le pidió sacarse una foto más tarde y la respuesta fue inmediata: “Lo que vos quieras”. El intercambio se dio en un clima relajado y fue captado por quienes permanecían aún en el lugar.
El momento se completó minutos después, cuando Román le obsequió a Alexis una camiseta de Boca con el número 10, que además firmó personalmente. Al entregársela, el presidente dejó una frase que no pasó desapercibida: “Este año vamos a ganar todo, ¿o no?, ¿me escuchaste?”, en referencia a la Copa Libertadores como uno de los grandes objetivos.
