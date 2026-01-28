Juan Román Riquelme, tras las llegadas de Ascacíbar y Ángel Romero: "Vamos a ganar todo"

El presidente del club mantuvo un nuevo cruce con Alexis Dassie, periodista partidario de Boca que suele estar presente en las conferencias y con quien Román construyó una relación cercana a lo largo del tiempo. Dassie, quien convive con una discapacidad llamada leucomalacia periventricular, fue reconocido una vez más por Riquelme, que volvió a tener un gesto especial hacia él.

Mientras Ascacíbar y Romero se probaban sus camisetas, fue el propio Riquelme quien se dirigió a Alexis con una pregunta distendida: “¿Les queda bien, loco, o no?”. Entre risas, el periodista le pidió sacarse una foto más tarde y la respuesta fue inmediata: “Lo que vos quieras”. El intercambio se dio en un clima relajado y fue captado por quienes permanecían aún en el lugar.

El momento se completó minutos después, cuando Román le obsequió a Alexis una camiseta de Boca con el número 10, que además firmó personalmente. Al entregársela, el presidente dejó una frase que no pasó desapercibida: “Este año vamos a ganar todo, ¿o no?, ¿me escuchaste?”, en referencia a la Copa Libertadores como uno de los grandes objetivos.

El regalo de Román para Alexis y la frase que resonó en el mundo Boca