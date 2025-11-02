Eduardo Domínguez aseguró que "regalamos el partido" ante Boca y criticó el arbitraje

"Las sensaciones son de bronca porque sentimos que les regalamos el partido", disparó el Barba lamentándose por los errores puntuales en jugadas específicas que le terminaron costando muy caro a Estudiantes ante Boca. Y luego mostró su descontento por los dos penales que el árbitro cobró a favor del equipo de Claudio Úbeda, terminando uno en gol.

"Los dos penales son muy dudosos. En el primero, Zeballos primero lo agarra a Facundo y después sí lo suelta afuera del área. En el segundo parece que está afuera, pero se tira, ni lo toca. Si esas son penales las que no nos han cobrado a nosotros son más. Es el fútbol en el que estamos y lamentablemente hay que aceptarlo. Todos los fines de semana pasan cosas", cuestionó sin pelos en la lengua con su característica calma.

El Barba Domínguez NO quedó conforme con el arbitraje en la derrota 2-1 del Pincha ante Boca



“Tenemos que trabajar y defender mejor. No podemos jugar esta clase de partidos, que te ataquen tres veces y tengan dos penales y un gol”, completó el entrenador del Pincha, que se aleja de la posibilidad de disputar la próxima Copa Sudamericana y su única chance de jugar un torneo internacional en el próximo año será gritar campeón del Torneo Clausura.

El club de La Plata se encuentra en el quinto puesto de la Zona A con 21 unidades, con la posibilidad de finalizar la jornada fuera de la zona de playoffs, mientras que en la Tabla Anual dice presente en la 12° plaza con 42 puntos; a la espera de que se liberen cupos para poder acceder a la próxima Sudamericana.