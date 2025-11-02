Triunfazo agónico de Boca ante Estudiantes para quedar puntero de su zona

El primer tiempo entre Boca y Estudiantes fue muy chato. Exequiel Zeballos ejecutó de gran manera un tiro libre a los 21 minutos de juego pero se encontró con la buena reacción de Fernando Muslera. Y, en una de las últimas de esta etapa, el Changuito se escapó de Facundo Rodríguez y el central lo camiseteó dentro del área, cometiéndole un claro penal.

El propio Zeballos agarró la pelota para tirar el penal, engañó a Muslera con el lado a patear pero su remate dio en el palo, por lo que Boca y Estudiantes se fueron 0 a 0 al descanso. Sin embargo, Changuito, el mejor jugador del primer tiempo, dejó atrás el penal errado y se consolidó en el complemento como la figura del partido.

Boca comenzó el segundo tiempo salvándose con un remate de Tiago Palacios que estrelló el travesaño. A los dos minutos del complemento, el volante se encontró con el balón dentro del área después de que la defensa visitante no pudo despejar un envío de córner y casi abrió el marcador con un potente disparo.

La reacción del Xeneize fue instantánea: Zeballos abrió el marcador un minuto después con una gran definición cruzada -que se metió contra el palo- tras un pase profundo de Milton Giménez. Después, Santiago Núñez tuvo el empate con un cabezazo que pasó al lado del palo.

El Pincha encontraría la igualdad a los 12' de esta etapa con un tanto de Edwin Cetré de penal. El colombiano, que ya le había marcado dos veces a Boca, le anotó una vez picando el balón a Agustín Marchesín desde los 12 pasos. El arquero cometió el penal tras un contacto con Cristian Medina.

Con el 1 a 1 en el marcador, el partido se volvió muy entretenido: Zeballos sacó un gran tiro que fue desviado por Muslera y Palacios estuvo cerca de marcar con una pirueta. Luego, Gabriel Neves fue expulsado a los 42 minutos, dejó a Estudiantes con 10 y Boca consiguió el triunfo agónico con un tanto de Merentiel de penal a los 52' para que Boca se lleve tres puntos de oro de La Plata.

Con este triunfo, al menos hasta que juegue Central Córdoba (21), Boca quedó puntero de la Zona A junto a Unión con 24 puntos cada uno. Además, el equipo comandado por Claudio Úbeda se consolida en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y llegará arriba de River en la anual al enfrentamiento entre ambos del domingo en La Bombonera.