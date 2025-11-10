Gimnasia le ganó a Vélez y sueña con jugar los playoffs

Tras pasar unos primeros minutos complicados, con un tiro de Rodrigo Aliendro que reventó el travesaño, Gimnasia despertó y abrió el marcador a los 33 minutos de juego con un gran remate de Marcelo Torres, después de una buena jugada saliendo de un lateral ofensivo.

El Lobo merecía la ventaja porque hace minutos tomó el control del partido y hasta puso al equipo de Guillermo Barros Schelotto contra su arco. De hecho, minutos antes, Manuel Panaro disparó al arco dentro del área y se encontró con la guardia del arquero Tomás Marchiori.

Después, pasó algo repudiable: el arbitro del partido, Yael Falcón Pérez, fue atacado con un martillo rojo de seguridad que voló desde la tribuna, picó en el suelo y lo golpeó, mientras que la jueza de línea fue victima de la explosión de una bomba de estruendo, que - por suerte- no la lastimó. Sin embargo, el duelo continuó...

Y, en la última del primer tiempo, Marcelo Torres sacó un buen remate controlado por Tomás Marchiori. De esta manera, se fue 1 a 0 el Lobo arriba al descanso, con Vélez con vida por el arquero. El Fortín salió en busca del empate en el complemento y a los 20 minutos otra vez el poste le negó el gol a Rodrigo Aliendro.

Y se cumplió la frase popular de que "los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro": Jeremías Merlo puso el 2-0 en el marcador dos minutos después del tiro del ex River. El juvenil quedó mano a mano con Marchiori, engañó con el cuerpo con que iba a definir, amagó al arquero y mandó el balón a la red.

Gimnasia defendió con uñas y dientes y fue triunfo 2 a 0 a Vélez, aseguró de manera definitiva su permanencia en Primera División y sueña con clasificar a los playoffs: quedó décimo y clasifican los primeros ochos. En caso de ganarle a Platense de visitante en la última fecha y que se den algunos resultados, podría pasar a la próxima instancia.

Por su parte, Vélez quedó cuarto en la Zona B con 25 puntos y ahora recibirá a un River en plena crisis deportiva, que necesita ganar para la lucha por su clasificación a la Copa Libertadores 2026.