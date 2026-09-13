Belgrano rescató un empate ante Sarmiento sobre la hora y sigue entre los ocho

El empate dejó un sabor amargo en Sarmiento, que estuvo a segundos de conseguir una victoria que lo podía llevar a la cima de la Zona B. Belgrano, en cambio, rescató un punto sobre la hora y se mantuvo entre los ocho mejores, con 13 unidades. En la próxima fecha, el Verde visitará a Racing mientras que el Pirata será local antes Estudiantes de Río Cuarto.