Belgrano rescató un empate ante Sarmiento sobre la hora y sigue entre los ocho

El Verde ganaba en Junín y acariciaba una victoria clave, pero el Pirata igualó en el último minuto de descuento tras un penal revisado por el VAR.
Sarmiento y Belgrano empataron 1-1 en Junín por la novena fecha del Torneo Clausura. El Verde, que marcha 2º y es una de las revelaciones del campeonato, ganaba y estaba cerca de quedarse con tres puntos importantes, pero el Pirata reaccionó en el final. Passerini convirtió de penal a los 95 minutos y arruinó la fiesta del local.
El equipo de Junín se puso en ventaja con una acción insólita: primero Marabel falló un penal ante Cardozo, pero el arquero no pudo controlar el rebote y la pelota volvió a quedar a disposición del delantero, que esta vez no perdonó. Belgrano tuvo algunas oportunidades para igualar, mientras Sarmiento no consiguió aprovechar los espacios para liquidar el encuentro.
Con el correr de los minutos, Sarmiento retrocedió y Belgrano tomó el control de la pelota, hasta acorralar al conjunto local. En el quinto minuto de descuento, Viola fue llamado por el VAR para revisar una posible mano dentro del área y, tras observar la jugada, sancionó penal para el Pirata. Passerini se hizo cargo de la ejecución, engañó a Ayala y estableció el 1-1.
El empate dejó un sabor amargo en Sarmiento, que estuvo a segundos de conseguir una victoria que lo podía llevar a la cima de la Zona B. Belgrano, en cambio, rescató un punto sobre la hora y se mantuvo entre los ocho mejores, con 13 unidades. En la próxima fecha, el Verde visitará a Racing mientras que el Pirata será local antes Estudiantes de Río Cuarto.
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