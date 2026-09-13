Independiente no pudo sostener la ventaja y San Lorenzo lo empató con un golazo de Farías

En el cierre, ninguno de los dos consiguió imponer su juego para quedarse con la victoria. El Rojo dejó pasar una oportunidad importante para acercarse a la cima de la Zona A y terminó repartiendo puntos en su cancha. En la próxima fecha, Independiente visitará a Unión el sábado a las 16.45, mientras que San Lorenzo recibirá a Boca el domingo desde las 14.45.