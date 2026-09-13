Independiente no pudo sostener la ventaja y San Lorenzo lo empató con un golazo de Farías

El Rojo dominó durante el primer tiempo y se fue al descanso arriba, pero una definición espectacular desde lejos cambió el resultado en el complemento y repartió los puntos.
Independiente empató 1-1 con San Lorenzo en Avellaneda, por la novena fecha del Torneo Clausura. Juan Arrayago adelantó al local a los seis minutos, mientras que Facundo Farías marcó un golazo desde afuera del área para establecer la igualdad. El Rojo tuvo un gran primer tiempo, pero no logró traducir su dominio en una ventaja mayor.
El equipo de Jadson Viera salió decidido y aprovechó rápidamente su mejor momento. Santiago Montiel puso un centro preciso para la llegada de Arrayago, que cabeceó y marcó el 1-0. Después del gol, Independiente controló la pelota y generó varias situaciones, con Montiel como principal protagonista. San Lorenzo, en cambio, mostró muchas dificultades para salir jugando y terminó el primer tiempo sin encontrar respuestas.
Rubén Insúa movió el equipo en el entretiempo y encontró una respuesta inmediata. Danilo Arboleda filtró un pase para Farías, quien avanzó unos metros y sacó un remate potente desde casi 30 metros que venció a Rodrigo Rey. El 1-1 no modificó demasiado el trámite: Independiente siguió teniendo mayor posesión, aunque perdió claridad en los metros finales.
En el cierre, ninguno de los dos consiguió imponer su juego para quedarse con la victoria. El Rojo dejó pasar una oportunidad importante para acercarse a la cima de la Zona A y terminó repartiendo puntos en su cancha. En la próxima fecha, Independiente visitará a Unión el sábado a las 16.45, mientras que San Lorenzo recibirá a Boca el domingo desde las 14.45.
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