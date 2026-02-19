Nació en España, ataja en el Real Madrid y fue citado en la Sub 16 de Argentina

Del Castillo es el único de los 27 convocados que no juega en el fútbol argentino. Actualmente integra el Cadete B del Real Madrid y viene de consagrarse campeón del CESA 2025/26 Sub 16 con la Selección Madrileña. Su decisión se inscribe en una tendencia reciente de futbolistas formados en el exterior que eligen vestir la camiseta argentina en etapas formativas.

Formado en el Rayo Vallecano, llegó al club blanco en 2024 y desde entonces se consolidó en su categoría. Fue citado por la Sub 15 de España y disputó amistosos internacionales, pero esta vez decidió cambiar de país. La convocatoria en Ezeiza marca su primera experiencia oficial con la Albiceleste.

image

La historia del arquero también tiene un fuerte componente familiar argentino. Su padre argentino fue arquero en Quilmes y lo impulsó desde chico a ocupar el arco, además de acompañar su formación en España. El caso guarda similitudes con otros futbolistas de raíces argentinas nacidos en Europa que optaron por la Albiceleste en juveniles, como sucedió recientemente con talentos como Alejandro Garnacho y Nico Paz, que iniciaron su recorrido en el fútbol europeo antes de integrarse a la Selección Argentina.

El arquero ya trabaja en el predio Lionel Messi junto al resto del plantel, en una concentración que se extenderá hasta el 19 de febrero. En sus redes sociales compartió imágenes de los entrenamientos con la indumentaria argentina, un paso que refuerza su intención de proyectar su carrera bajo la órbita de la AFA.