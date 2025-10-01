Triunfo agónico de PSG a Barcelona en España por la Champions League

Barcelona comenzó enchufado y se llevó por delante a PSG en gran parte del primer tiempo. Al minuto, Lamine Yamal encendió al estadio con una gambeta espectacular en la que dejó atrás a cuatro rivales y coronó la acción con una bicicleta de lujo. Poco después, a los 13 minutos, el propio Yamal filtró un pase a tres dedos que dejó a Ferran Torres mano a mano con Chevalier. El delantero lo superó, pero Zabarnyi salvó sobre la línea.

Y, el local abrió el marcador a los 19 minutos de juego: Pedri combinó con Rashford, que asistió con un pase brillante a Ferran, quien ésta vez no perdonó. Sin embargo, PSG reaccionó antes del descanso: Nuno Mendes rompió líneas y Senny Mayulu aprovechó un error defensivo de Cubarsí para definir con frialdad y empatar el partido. Instantes después Barcola tuvo el 2 a 1 en una clara jugada, pero su disparo se fue alto.

En la última del primer tiempo, Barcelona llevó adelante un contragolpe peligroso que terminó con una definición de Rashford que Pacho despejó sobre la línea. Por eso, se fueron 1-1 al descanso. En la segunda mitad, el conjunto parisino fue superior y enseguida Barcola volvió a generar peligro con un potente disparo que Szczsny contuvo.

De todas maneras, a los 18' del complemento, Dani Olmo rozó el gol tras un rebote, pero Hakimi apareció salvador para despejar en la línea. Ya en el tramo final, Kang In, para el conjunto de Luis Enrique, estrelló un balón en el palo. Y fue el aviso del desenlace final.

El golpe definitivo del PSG al Barcelona llegó a poco del final: Hakimi desbordó por la derecha y puso un pase perfecto para Gonçalo Ramos, que selló el 2-1 final en España. PSG celebró en Montjuïc con un triunfo copero, mientras que el Barça se marchó entre la frustración y la preocupación.