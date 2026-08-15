A un mes del triunfo ante Inglaterra, la Selección recordó la hazaña con un emotivo video

El cierre está reservado para una de las imágenes que más impacto generó durante el torneo: los futbolistas argentinos celebrando con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”. De esta manera, la AFA eligió recordar no solamente el resultado, sino también el fuerte componente simbólico que tuvo aquella semifinal.

Una victoria que quedó en la historia

El triunfo ante Inglaterra tuvo una importancia especial porque significó el pasaje de Argentina a la final del Mundial 2026. La Selección llegó a ese encuentro después de una campaña exigente y consiguió remontar un partido que había comenzado en desventaja.

La semifinal también tuvo un peso particular por la historia que rodea a los enfrentamientos entre argentinos e ingleses. El antecedente más recordado era el 2-1 de México 1986, partido que quedó inmortalizado por los dos goles de Maradona: la denominada Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Cuarenta años después, la Selección volvió a derrotar a Inglaterra por el mismo marcador y en otra instancia decisiva de una Copa del Mundo. La diferencia estuvo en que esta vez el triunfo llegó en semifinales y le permitió al equipo argentino avanzar al partido por el título.

Lautaro Martínez festeja el gol del triunfo contra Inglaterra 2 a 1 y el pase a la final.

El recuerdo también quedó asociado a la manera en que se produjo la victoria. Argentina comenzó abajo en el marcador, pero reaccionó y consiguió dar vuelta el resultado con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ante un estadio colmado de hinchas argentinos.

Por eso, más allá de que la Selección finalmente no pudo quedarse con el título, donde España se impuso en la final, aquella semifinal quedó como uno de los grandes capítulos del Mundial. El video publicado por la AFA, exactamente un mes después, funciona como una nueva oportunidad para volver a esa noche y recordar una victoria que combinó fútbol, emoción y una rivalidad histórica.

A un mes de aquel 15 de julio, las imágenes volvieron a poner en primer plano los goles, los festejos y la bandera de Malvinas. Una forma de la Selección de mantener vivo el recuerdo de una de las victorias más significativas de su recorrido en el Mundial 2026.