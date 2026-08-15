A un mes del triunfo ante Inglaterra, la Selección recordó la hazaña con un emotivo video

Su cuenta oficial en las redes sociales compartió un clip con las mejores imágenes de la semifinal del Mundial 2026 y repasó una victoria que se ganó un lugar entre los grandes momentos del seleccionado.
A un mes de una de las noches más recordadas del Mundial 2026, la Selección argentina recordó su histórica victoria ante Inglaterra. La cuenta oficial de la Albilcelese publicó este sábado un emotivo video con imágenes del partido disputado el 15 de julio en Atlanta, los goles, los festejos y uno de los momentos más simbólicos de aquella jornada.
El clip comienza con los jugadores argentinos cantando el himno y, rápidamente, reconstruye el clima que se vivió en el estadio. Una voz en off acompaña las imágenes y presenta la fecha como el recuerdo de “el partido más argentino que hayas vivido”, mientras aparecen escenas del encuentro y del aliento de los hinchas.
El video también recupera el momento en el que Inglaterra se puso en ventaja y lo relaciona con algunos de los elementos que forman parte de la identidad futbolística y cultural argentina. En las imágenes aparecen Diego Maradona y referencias a los excombatientes de Malvinas, antes de mostrar la reacción del equipo y de los hinchas ante la remontada.
Después llegan los dos momentos decisivos de la semifinal: los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que permitieron dar vuelta el partido y sellar el triunfo por 2-1. La narración destaca la importancia de la victoria y establece un paralelismo con el histórico triunfo conseguido ante los ingleses en el Mundial de México 1986.
El cierre está reservado para una de las imágenes que más impacto generó durante el torneo: los futbolistas argentinos celebrando con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”. De esta manera, la AFA eligió recordar no solamente el resultado, sino también el fuerte componente simbólico que tuvo aquella semifinal.
El triunfo ante Inglaterra tuvo una importancia especial porque significó el pasaje de Argentina a la final del Mundial 2026. La Selección llegó a ese encuentro después de una campaña exigente y consiguió remontar un partido que había comenzado en desventaja.
La semifinal también tuvo un peso particular por la historia que rodea a los enfrentamientos entre argentinos e ingleses. El antecedente más recordado era el 2-1 de México 1986, partido que quedó inmortalizado por los dos goles de Maradona: la denominada Mano de Dios y el Gol del Siglo.
Cuarenta años después, la Selección volvió a derrotar a Inglaterra por el mismo marcador y en otra instancia decisiva de una Copa del Mundo. La diferencia estuvo en que esta vez el triunfo llegó en semifinales y le permitió al equipo argentino avanzar al partido por el título.
El recuerdo también quedó asociado a la manera en que se produjo la victoria. Argentina comenzó abajo en el marcador, pero reaccionó y consiguió dar vuelta el resultado con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ante un estadio colmado de hinchas argentinos.
Por eso, más allá de que la Selección finalmente no pudo quedarse con el título, donde España se impuso en la final, aquella semifinal quedó como uno de los grandes capítulos del Mundial. El video publicado por la AFA, exactamente un mes después, funciona como una nueva oportunidad para volver a esa noche y recordar una victoria que combinó fútbol, emoción y una rivalidad histórica.
A un mes de aquel 15 de julio, las imágenes volvieron a poner en primer plano los goles, los festejos y la bandera de Malvinas. Una forma de la Selección de mantener vivo el recuerdo de una de las victorias más significativas de su recorrido en el Mundial 2026.
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