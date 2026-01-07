Boca respondió una oferta de Alavés por Kevin Zenón: qué falta para que se haga el pase

No es la primera vez que llegan ofertas desde Europa por el zurdo ex Unión de Santa Fe, que se sumó a La Ribera en 2024, empezó con continuidad y buenos rendimientos, y en los últimos meses de 2025 tuvo poca continuidad. Olympiakos de Grecia fue el primero en interesarse, y luego CSKA de Moscú, ambas de 7 millones de dólares y desestimadas por la dirigencia, luego llegó el San Pablo de Brasil con una oferta inferior que tuvo el mismo desenlace.

En este interés de Alavés, que además del "Chacho" tiene a los argentinos Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés en sus filas, existe una traba importante, y es que el equipo de Madrid atraviesa una situación económica complicada y no está en condiciones de hacer otras operaciones que no sean préstamos. Si bien ambas instituciones mantienen el diálogo, desde Boca pretenden que el monto de la opción de compra sea mejorada, y en esta ocasión no ven con malos ojos desprenderse del volante, que también está interesado en dar el salto a Europa.

Kevin Zenón disputó 79 partidos en Boca, diez en el último torneo Clausura pero con un promedio de 12 minutos partidos y no convirtió goles. Tuvo más regularidad durante en Apertura, donde marcó 2 tantos, ante Belgrano y Tigre, y otros 2 contra Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, Alianza Lima por la fase previa de la Copa Libertadores.