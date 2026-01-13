Un dirigente de San Lorenzo apuntó contra de Jhohan Romaña

ulises romaña

"Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre, hace circo en la cancha" Agregó Morales. La reunión contó con la participación de 30 socios, llevada a cabo en el Polideportivo Roberto Pando.

El extenso ida y vuelta del mercado de pases entre Romaña y el conjunto millonario se perfila como uno de los más prolongados de los últimos tiempos y, por ahora, no asoma una resolución cercana. En ese contexto, el defensor central de 27 años llamó la atención al realizar una publicación controvertida en su cuenta oficial de Instagram.

"Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros", escribió Romaña en redes sociales junto a corazones con los colores del cuadro de Boedo.

posteo romaña

Sergio Costantino, quien encabeza la CD de San Lorenzo luego de la Asamblea Extraordinaria del pasado martes 23 de diciembre, buscó distanciarse de las declaraciones de Ulises Morales. El mandatario se limitó a decir: "Es la opinión personal de un miembro de Comisión Directiva".

Lo que sí dejó en claro el actual presidente interino es que la oferta de River por Romaña existe, pero que no es suficiente para los dirigentes del Ciclón. Sin embargo, ante una mejor propuesta, el conjunto de Flores dejó en claro que dejaría salir al futbolista cafetero.