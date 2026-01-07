River reactivó la negociación con San Lorenzo por Jhohan Romaña y hay optimismo

El interés de River sigue firme y responde a un pedido de Marcelo Gallardo para reforzar la defensa, además, Romaña tiene intenciones de emigrar y en San Lorenzo reconocen la necesidad de generar ingresos en un contexto político y económico complicado, y con necesidad de levantar las inhibiciones. Con esos factores sobre la mesa, las partes entienden que todavía hay margen para acercar posiciones.

Cabe recordar que las charlas se habían caído semanas atrás porque desde el Cuervo habían rechazado esa misma oferta, ya que en ese momento, la dirigencia pretendía 5 millones de dólares por el 80% de la ficha, una cifra que River no estuvo dispuesto a pagar.

Sergio Costantino, presidente transitorio de San Lorenzo, ya había marcado una postura institucional al señalar que no quieren retener futbolistas que no deseen seguir, pero tampoco malvender activos. Resta definir si Romaña será la excepción o si aparece una ingeniería que conforme a ambos clubes, por ahora, la negociación pasó de estar caída a tener una nueva oportunidad y hay optimismo de que se concrete.