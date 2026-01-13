Fútbol |

Un futbolista denunció que fue marginado de su club por ser homosexual

Josh Cavallo, jugador australiano, aseguró que la salida de su ex club no tuvo motivos deportivos y apuntó a prejuicios internos durante su etapa en la A-League.

La homofobia en el fútbol sigue presente en pleno 2026: el futbolista australiano Josh Cavallo reveló que la salida de su ex club se dio por discriminación por ser homosexual. El jugador, reconocido por haber hecho pública su orientación sexual mientras competía de manera profesional, afirmó que fue apartado del Adelaide United por ese mismo motivo. Hoy, en su nuevo club Stamford AFC, contó lo sucedido.

El defensor sostuvo que las oportunidades dentro del club se fueron reduciendo pese a su desempeño y que nunca recibió una explicación futbolística clara. “No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo”, escribió, al tiempo que señaló que la falta de continuidad respondía a una homofobia interna que lo dejó fuera de consideración.

image

Cavallo explicó que ese escenario era precisamente el que temía antes de hacer pública su historia personal. Según relató, la exposición tuvo consecuencias directas en su carrera y afectó su bienestar dentro de un ambiente que creía seguro. En ese contexto, denunció burlas de algunos compañeros, quienes se habrían reído de una imagen suya junto a su pareja en un grupo privado, lo que profundizó su sensación de aislamiento.

Tras su salida del club en mayo de 2025, el futbolista encontró un nuevo comienzo en el ascenso inglés y expresó su intención de recuperar la pasión por la pelota. Mientras agradeció el respaldo recibido por parte de algunos hinchas, Adelaide United respondió con un comunicado en el que negó las acusaciones y aseguró que todas las decisiones tomadas fueron estrictamente deportivas, además de reafirmar su compromiso con un entorno inclusivo.

