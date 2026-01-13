Gustavo Costas sigue enojado con River: "Parecía que nos querían sacar todo el plantel"

Muy distendido tras un entrenamiento en el complejo CIDE de Ciudad del Este, el técnico profundizó esa idea. “Antes era difícil que los jugadores quisieran venir a Racing, hoy llamás y quieren venir todos”, expresó, valorando el crecimiento deportivo y la identidad que se consolidó en el último tiempo.

Más allá del buen clima, el DT también marcó necesidades concretas y pidió reforzar el lateral derecho, luego de la salida de Facundo Mura, y explicó que no cuenta con variantes de la misma jerarquía. Si bien destacó el trabajo del plantel actual, dejó en claro que el margen económico es reducido y que la dirigencia le remarcó la importancia de vender para poder incorporar.

Por último, el entrenador se mostró muy conforme con el trabajo realizado en el receso y fue contundente al evaluar la preparación. “Fue una de las mejores pretemporadas que tuve en 26 años”, aseguró, resaltando la entrega del grupo. En cuanto a los objetivos, reiteró que Racing apunta alto, pero puso el foco en el torneo local, una herida que todavía duele, sin dejar de lado la Copa Argentina y la Sudamericana.