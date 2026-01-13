Video: Mauro Icardi falló dos penales seguidos en un duelo de la Copa de Turquía

El encuentro correspondiente al Grupo A de la Ziraat Türkiye Kupas cambió de tono cuando el árbitro sancionó un penal por una mano dentro del área que generó discusión. Icardi tomó la pelota con tranquilidad y ejecutó, pero Arda Akbulut le adivinó la intención y le tapó el remate con una gran estirada.

Sin embargo, la jugada no terminó ahí, puesto que el VAR advirtió entradas anticipadas de jugadores rivales al área, por lo que la ejecución debió repetirse. Con una nueva oportunidad, el delantero argentino volvió a hacerse cargo, pero otra vez el arquero de Fethiyespor respondió de gran manera y volvió a negarle el gol.

Que un goleador con la experiencia y la jerarquía de Icardi falle dos penales consecutivos en tan poco tiempo resulta una imagen poco frecuente. Acostumbrado a ser confiable desde los doce pasos, la secuencia se transformó rápidamente en uno de los momentos más llamativos del partido y generó repercusión en el fútbol turco.

Los dos penales fallados por Mauro Icardi