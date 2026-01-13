Huracán aplastó 4 a 0 a Cerro Porteño en el inicio del segundo ciclo de Diego Martínez

El encuentro empezó parejo, pero el Globo logró quebrar el marcador en el primer tiempo cuando Emmanuel Ojeda lanzó un buen centro desde la derecha y Luciano Giménez se anticipó para poner el 1-0 parcial. Ese gol sirvió para que Huracán tomara confianza y empezara a imponer su ritmo.

Embed

En el complemento, la diferencia se amplió rápido con una definición espectacular de Tahiel Peralta, que controló dentro del área y definió de volea para el 2-0. A partir de ahí, Huracán mantuvo la iniciativa y coronó la goleada con dos golazos sobre el final, primero tras un preciso cabezazo de César Ibáñez y luego con un remate potente desde lejos del joven Mora que selló el 4-0 definitivo.

Más allá del resultado, el amistoso le dio al cuerpo técnico la posibilidad de ajustar movimientos tácticos y dar minutos a quienes llegaron como refuerzos, potenciando la idea colectiva antes del inicio oficial de la temporada. Por su parte, Cerro Porteño, que también había sumado incorporaciones para recuperar protagonismo continental, no logró encontrar respuestas ante la presión y dinámica del Globo.