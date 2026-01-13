Independiente avanzó en la venta de Felipe Loyola a Italia por una cifra millonaria

Más allá del intento del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros por sostenerlo en el plantel, luego de una oferta previa desde Santos, en las últimas horas llegó una propuesta superior desde el Pisa de Italia que parecería irresistible para el futbolista y la institución de Avellaneda.

Pisa presentó una oferta formal de 6 millones de euros netos por el 70% del pase. Las cifras se aproximan a lo que pretendía la dirigencia, que había fijado una cláusula de rescisión de ocho millones, y el acuerdo podría cerrarse si se ajustan algunos puntos vinculados a la plusvalía.

Independiente-Loyola-3

Las negociaciones se llevan adelante de manera directa entre ambos clubes aunque Independiente solo es dueño del 50% de la ficha, el resto pertenece a Huachipato, institución a la que se le compró esa parte a mediados de 2024, por lo que los ingresos finales de la operación deberán repartirse una vez concretada la transferencia.

Mientras se resuelve la venta, el club tomó una decisión preventiva y Loyola no fue convocado para el amistoso ante Everton en Montevideo, a disputarse este martes desde las 21 horas. Tampoco participó del encuentro previo frente a Peñarol, con el objetivo de evitar cualquier contratiempo físico que pueda poner en riesgo una negociación que está en su tramo final.

Desde su llegada, el chileno se consolidó como una pieza clave en Independiente por su despliegue y versatilidad, donde disputó 62 partidos, convirtió 11 goles y aportó 7 asistencias, rendimiento que lo llevó a la selección de su país. Tras un bajón general del equipo, logró recuperar su nivel y cerrar su ciclo en Independiente con una imagen positiva, justo antes de dar el salto al fútbol europeo.