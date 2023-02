Un golazo: la editorial Al Arco cumple 20 años

Definida como la primera editorial argentina e independiente de literatura futbolera, Al arco es la continuación de una revista del mismo nombre publicada en 2001 y 2002, que tuvo como publicación fundacional De Puntín, antología de 11 cuentos con contratapa de Eduardo Galeano, dibujos de Roberto Fontanarrosa y prólogo de Jorge Valdano del que se hicieron tres ediciones.

"Son once. Juegan con palabras, en cancha de papel, y los dibujos de Fontanarrosa comentan el partido. Cada cual se luce según su maña y su manera pero los once forman, juntos, un lindo equipo. Ojalá encuentren la hinchada que la buena prosa, como el buen fútbol, merecen", escribía Galeano en la contratapa de ese primer libro.

Pensada, en principio, como un espacio para la ficción relacionada con el fútbol y el deporte en general, Al Arco se fue ampliando hacia otros géneros vinculados de igual modo con la literatura y el periodismo y entre sus 150 publicaciones hay ensayos, biografías, aniversarios de clubes e investigaciones.

"La idea nació porque interpretamos que había un vacío, un lugar en el que sí existían plumas de peso pero que eran poquitas: Fontanarrosa, Osvaldo Soriano, Juan Sasturain, los autores que todos reconocemos. Por lo pronto, entre colegas, sabíamos que había una oferta amplia que no encontraba dónde manifestarse y ahí fuimos. No pensamos que íbamos a llegar a las dos décadas y mucho menos lo que sucedió con los años, que fue la multiplicación de la oferta de libros vinculados al deporte y sobre todo al fútbol en particular", contó Boccalatte.

Para González Cezer, "antes, los materiales de deportes en una librería eran más bien escasos, y eso cambió notablemente: ahora la oferta es abrumadora" y aseguró que "la editorial contribuyó para que se produjera ese cambio, sobre todo porque grandes sellos se animaron a publicar libros del género".

20 años.jpg

Antes de ser una editorial, Al arco publicó, entre abril de 2001 y mayo de 2002, un revista con el mismo nombre que llegó a tener 12 números en la que escribieron Eduardo Galeano, Fernando Niembro, Roberto Fontanarrosa, Enrique Macaya Márquez, Juan Pablo Varsky, Juan Sasturain, Gonzalo Bonadeo, Ezequiel Fernández Moores, Angel Cappa, Alejandro Fabbri, Víctor Hugo Morales, Daniel Arcucci, Rafael Bielsa, Julio Marini y Vicente Verdú, entre otros.

Al Arco participó asimismo con cuatro cuentos en la campaña de lectura Leer también es una pasión, organizada por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación en diferentes estadios de fútbol del país; recibió el premio Estímulo de Tea/DeporTEA; y organizó dos ediciones del Concurso Nacional de Cuentos de Fútbol Roberto Santoro, que contó con el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación y al apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación.

En ocasión de los Juegos Olímpicos de Londres y el Mundial de Fútbol Brasil 2014, Al Arco y el Ministerio de Educación de la Nación editaron en conjunto diversos títulos que fueron repartidos en las escuelas públicas.

Entre sus títulos están Pelé en celeste y blanco, de Luis Vinker; Reutemann, Rey sin corona en la F1, de Alejandro Di Giacomo, Bruno Passarelli; Unidad Nacional de Clubes de Barrio, de Osvaldo Alberto Jara; Disquisiciones sobre la habilidad y otros relatos, de Gustavo Grabia; Huele a tablón y otros cuentos de fútbol, de Pablo Sehtman; y El arquero nada pudo hacer y otros cuentos de fútbol, de Cristian Garófalo.