Primera Nacional: se suspendió Deportivo Madryn - Deportivo Maipú por una agresión al arquero visitante

El encuentro fue interrumpido cuando el local se imponía por 3-1, luego de que un artefacto explotara cerca de Nahuel Galardi, quien debió ser atendido y no pudo continuar.
Deportivo Madryn y Deportivo Maipú protagonizaron un episodio de violencia en el Reducido de la Primera Nacional, que terminó con la suspensión del encuentro por una agresión a Nahuel Galardi, arquero del conjunto mendocino. El partido se disputaba en Puerto Madryn y tenía al equipo local en ventaja por 3-1 cuando una bomba de estruendo explotó cerca del guardameta y lo dejó tendido sobre el campo de juego.
Después de varios minutos de atención médica, el carrito ingresó para retirar a Galardi, pero los futbolistas visitantes impidieron el traslado porque pretendían que fuera llevado en una ambulancia. Ante la negativa de Deportivo Maipú de continuar jugando por lo sucedido, el árbitro Bryan Ferreyra decidió suspender el encuentro.
Tras el episodio, Nazareno Solís, autor de uno de los goles de Madryn, se refirió a lo ocurrido y puso en duda la gravedad de la situación. “Vi un video que es cuando explotan los fuegos artificiales, que estaban muy arriba… Se tira. Yo no estoy en el lugar de él, no sé bien qué le habrá pasado, qué habrá sentido. Si tendrá algo o no, por lo que sabíamos estaba bien. Ojalá sea así”, expresó.
Además, el futbolista del conjunto patagónico defendió el rendimiento de su equipo y se desligó de lo sucedido fuera del juego. “Son cosas extrafutbolísticas que nosotros no podemos manejar, no tenemos nada que ver. Hicimos un gran partido y somos justos ganadores”, agregó. Deportivo Madryn se imponía gracias a los tantos de Luis Silba, Solís y Fernando Bersano, mientras que Brian Orosco había descontado para Maipú, que tuvo a Enzo Pérez como titular.
La serie se disputa a partido único y Deportivo Madryn contaba con la ventaja deportiva por su mejor ubicación, por lo que incluso el empate le alcanzaba para avanzar de ronda. Ahora, la continuidad de la llave dependerá del informe que presente el árbitro Ferreyra y de la resolución que tome la AFA sobre el partido suspendido.
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