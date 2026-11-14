Primera Nacional: se suspendió Deportivo Madryn - Deportivo Maipú por una agresión al arquero visitante

❌️ El partido entre Deportivo Madryn y Maipú fue SUSPENDIDO tras la caida de una bomba de estruendo cerca del arquero visitante.El encuentro estuvo demorado casi CINCUENTA MINUTOS. El árbitro quería REANUDAR, pero los jugadores de Maipú se negaron. https://t.co/lbXCPjv4Mu — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 15, 2026

Tras el episodio, Nazareno Solís, autor de uno de los goles de Madryn, se refirió a lo ocurrido y puso en duda la gravedad de la situación. “Vi un video que es cuando explotan los fuegos artificiales, que estaban muy arriba… Se tira. Yo no estoy en el lugar de él, no sé bien qué le habrá pasado, qué habrá sentido. Si tendrá algo o no, por lo que sabíamos estaba bien. Ojalá sea así”, expresó.