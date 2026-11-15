Martín Palermo vuelve a cruzarse con Boca: el saldo negativo que acumula como DT

El entrenador de Platense estará otra vez cara a cara contra el club de sus amores desde el banco de suplentes. El repaso de todos sus antecedentes y los resultados que marcaron una estadística desfavorable.
Martín Palermo volverá a enfrentar a Boca el próximo 2 de diciembre, cuando se dispute la final de la Copa Argentina 2026. Será la undécima vez que el máximo goleador histórico xeneize y actual DT de Platense se mida con el club en el que se convirtió en ídolo, aunque hasta ahora nunca pudo conseguir una victoria como entrenador: acumula seis derrotas y cuatro empates.
El primer antecedente se remonta al Torneo Inicial 2012, cuando estaba al frente de Godoy Cruz. El 8 de diciembre, en la Bombonera, el conjunto mendocino cayó 2-1. Armando Cooper había adelantado al Tomba, pero Guillerm 'Pol' Fernández y Nicolás Blandi, a los 92 minutos, revirtieron el resultado para el local.
Los dos cruces siguientes también fueron ante el equipo mendocino y terminaron igualados. En el Torneo Final 2013, empataron 1-1 con tantos de Lucas Viatri y Gonzalo Castellani, quien convirtió a los 90 minutos. En el Inicial de ese mismo año, el resultado fue 2-2: José Luis Fernández y Mauro Obolo marcaron para Godoy Cruz, mientras que Emmanuel Gigliotti y Claudio Pérez, sobre el cierre, anotaron para Boca.
Ya como técnico de Arsenal, Palermo volvió a visitar la Bombonera en el Torneo Final 2014. Esta vez, el Xeneize se quedó con un triunfo por 4-2 gracias a las conquistas de Cristian Erbes, Juan Román Riquelme, Nicolás Colazo y Emanuel Gigliotti. Mariano Echeverría y Julio Furch marcaron para el conjunto de Sarandí.
Ese mismo año volvieron a encontrarse, aunque en la cancha de Arsenal. Brahian Alemán puso en ventaja al equipo local y Mariano Echeverría estableció la igualdad para Boca, que se llevó un punto tras el 1-1.
Con Aldosivi como equipo, el Titán protagonizó otros dos enfrentamientos frente al Xeneize, ambos en Mar del Plata. En la Liga Profesional 2021, el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia ganó 3-0 con goles de Agustín Almendra, Edwin Cardona y Sebastián Villa. En la Copa de la Liga 2022, el resultado fue 2-1, con un doblete de Villa y el descuento de Martín Cauteruccio.
La etapa en Platense también dejó antecedentes desfavorables. En febrero de 2023, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, el Calamar perdió 3-1 en La Bombonera. Nicolás Figal, Miguel Merentiel y Norberto Briasco anotaron para el local, mientras que Nicolás Servetto había conseguido el empate transitorio.
Seis meses después, el 18 de agosto de 2023, ambos equipos volvieron a enfrentarse en el mismo escenario, esta vez por la primera fecha de la Copa de la Liga. Boca repitió el 3-1 con tantos de Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Cristian Medina. Nicolás Morgantini convirtió para el equipo de Palermo.
El último capítulo se escribió en la quinta jornada del Torneo Clausura 2026, en Vicente López. Platense y Boca igualaron 1-1: el local abrió el marcador a los siete minutos del segundo tiempo y Miguel Merentiel selló la igualdad a los 34, tras una asistencia de Santiago Ascacíbar.
De esta manera, Palermo llegará a la final de la Copa Argentina con diez enfrentamientos sin triunfos ante Boca, con más derrotas que empates, en una racha que buscará cortar en un partido decisivo y frente al club que marcó su carrera como futbolista.
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