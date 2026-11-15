Fútbol |

Martín Palermo vuelve a cruzarse con Boca: el saldo negativo que acumula como DT

El entrenador de Platense estará otra vez cara a cara contra el club de sus amores desde el banco de suplentes. El repaso de todos sus antecedentes y los resultados que marcaron una estadística desfavorable.

Martín Palermo volverá a enfrentar a Boca el próximo 2 de diciembre, cuando se dispute la final de la Copa Argentina 2026. Será la undécima vez que el máximo goleador histórico xeneize y actual DT de Platense se mida con el club en el que se convirtió en ídolo, aunque hasta ahora nunca pudo conseguir una victoria como entrenador: acumula seis derrotas y cuatro empates.

El primer antecedente se remonta al Torneo Inicial 2012, cuando estaba al frente de Godoy Cruz. El 8 de diciembre, en la Bombonera, el conjunto mendocino cayó 2-1. Armando Cooper había adelantado al Tomba, pero Guillerm 'Pol' Fernández y Nicolás Blandi, a los 92 minutos, revirtieron el resultado para el local.

ADEMÁS: Boca goleó 3-0 a Banfield, es finalista de la Copa Argentina y va por otro título

Los 10 enfrentamientos de Palermo a Boca como DT.

Los 10 enfrentamientos de Palermo a Boca como DT.

Los dos cruces siguientes también fueron ante el equipo mendocino y terminaron igualados. En el Torneo Final 2013, empataron 1-1 con tantos de Lucas Viatri y Gonzalo Castellani, quien convirtió a los 90 minutos. En el Inicial de ese mismo año, el resultado fue 2-2: José Luis Fernández y Mauro Obolo marcaron para Godoy Cruz, mientras que Emmanuel Gigliotti y Claudio Pérez, sobre el cierre, anotaron para Boca.

Ya como técnico de Arsenal, Palermo volvió a visitar la Bombonera en el Torneo Final 2014. Esta vez, el Xeneize se quedó con un triunfo por 4-2 gracias a las conquistas de Cristian Erbes, Juan Román Riquelme, Nicolás Colazo y Emanuel Gigliotti. Mariano Echeverría y Julio Furch marcaron para el conjunto de Sarandí.

Ese mismo año volvieron a encontrarse, aunque en la cancha de Arsenal. Brahian Alemán puso en ventaja al equipo local y Mariano Echeverría estableció la igualdad para Boca, que se llevó un punto tras el 1-1.

Con Aldosivi como equipo, el Titán protagonizó otros dos enfrentamientos frente al Xeneize, ambos en Mar del Plata. En la Liga Profesional 2021, el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia ganó 3-0 con goles de Agustín Almendra, Edwin Cardona y Sebastián Villa. En la Copa de la Liga 2022, el resultado fue 2-1, con un doblete de Villa y el descuento de Martín Cauteruccio.

Palermo es uno de los m&aacute;ximos &iacute;dolos de la historia de Boca.

Palermo es uno de los máximos ídolos de la historia de Boca.

La etapa en Platense también dejó antecedentes desfavorables. En febrero de 2023, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, el Calamar perdió 3-1 en La Bombonera. Nicolás Figal, Miguel Merentiel y Norberto Briasco anotaron para el local, mientras que Nicolás Servetto había conseguido el empate transitorio.

Seis meses después, el 18 de agosto de 2023, ambos equipos volvieron a enfrentarse en el mismo escenario, esta vez por la primera fecha de la Copa de la Liga. Boca repitió el 3-1 con tantos de Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Cristian Medina. Nicolás Morgantini convirtió para el equipo de Palermo.

El último capítulo se escribió en la quinta jornada del Torneo Clausura 2026, en Vicente López. Platense y Boca igualaron 1-1: el local abrió el marcador a los siete minutos del segundo tiempo y Miguel Merentiel selló la igualdad a los 34, tras una asistencia de Santiago Ascacíbar.

ADEMÁS: Boca - Platense, por la final de la Copa Argentina: cuándo se juega y las posibles sedes

De esta manera, Palermo llegará a la final de la Copa Argentina con diez enfrentamientos sin triunfos ante Boca, con más derrotas que empates, en una racha que buscará cortar en un partido decisivo y frente al club que marcó su carrera como futbolista.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados