Martín Palermo vuelve a cruzarse con Boca: el saldo negativo que acumula como DT

Ese mismo año volvieron a encontrarse, aunque en la cancha de Arsenal. Brahian Alemán puso en ventaja al equipo local y Mariano Echeverría estableció la igualdad para Boca, que se llevó un punto tras el 1-1.

Con Aldosivi como equipo, el Titán protagonizó otros dos enfrentamientos frente al Xeneize, ambos en Mar del Plata. En la Liga Profesional 2021, el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia ganó 3-0 con goles de Agustín Almendra, Edwin Cardona y Sebastián Villa. En la Copa de la Liga 2022, el resultado fue 2-1, con un doblete de Villa y el descuento de Martín Cauteruccio.

Palermo es uno de los máximos ídolos de la historia de Boca.

La etapa en Platense también dejó antecedentes desfavorables. En febrero de 2023, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, el Calamar perdió 3-1 en La Bombonera. Nicolás Figal, Miguel Merentiel y Norberto Briasco anotaron para el local, mientras que Nicolás Servetto había conseguido el empate transitorio.

Seis meses después, el 18 de agosto de 2023, ambos equipos volvieron a enfrentarse en el mismo escenario, esta vez por la primera fecha de la Copa de la Liga. Boca repitió el 3-1 con tantos de Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Cristian Medina. Nicolás Morgantini convirtió para el equipo de Palermo.

El último capítulo se escribió en la quinta jornada del Torneo Clausura 2026, en Vicente López. Platense y Boca igualaron 1-1: el local abrió el marcador a los siete minutos del segundo tiempo y Miguel Merentiel selló la igualdad a los 34, tras una asistencia de Santiago Ascacíbar.

De esta manera, Palermo llegará a la final de la Copa Argentina con diez enfrentamientos sin triunfos ante Boca, con más derrotas que empates, en una racha que buscará cortar en un partido decisivo y frente al club que marcó su carrera como futbolista.