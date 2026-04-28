Con uno menos, Boca perdió 1 a 0 con Cruzeiro sobre el final en Brasil

Tras unos primeros minutos donde se animó a pararse más adelante como si no tuviera inferioridad numérica, Boca se replegó y aguantó muchísimo tiempo el 0 a 0 en el marcador con orden y alguna intervención de Brey. Además, beneficiado por la falta de precisión de ciertos cabezazos del local.

Sin embargo, cuando parecía posible para Boca llevarse un puntazo de Brasil, Néiser Villarreal le dio un pase a la red después un perfecto centro raso de Kaio Jorge tras recibir dentro del área. Los buenos cambios de Úbeda, como el ingreso del Changuito Zeballos que generó una ocasión clara de contra y de Nicolás Figal que ayudó a resistir más, no alcanzaron para conseguir el objetivo.

Boca perdió 1 a 0 con Cruzeiro y terminó muy caliente: buscó al árbitro para recriminarle su trabajo y se armó una tremenda batalla campal por supuestas provocaciones de futbolistas locales. El equipo argentino perdió un invicto largo de 14 partidos entre todas las competencias y buscará recuperarse contra Central Córdoba en Santiago del Estero, por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura.