Con uno menos, Boca perdió 1 a 0 con Cruzeiro sobre el final en Brasil

El Xeneize, que sufrió la polémica expulsión de Bareiro al final del primer tiempo, resistía el 0 a 0 en el marcador hasta siete minutos de final, donde el local encontró el gol del triunfo.
Con un jugador menos durante un tiempo, Boca perdió 1 a 0 con Cruzeiro sobre el final en Brasil en el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Xeneize, que sufrió la polémica expulsión de Adam Bareiro al final del primer tiempo, resistía el 0 a 0 hasta siete minutos del final.
Boca y Cruzeiro protagonizaron un primer tiempo chato, con casi nulas ocasiones de gol. El club brasilero tuvo cuatro remates al arco y no exigió con ninguno a Leandro Brey, mientras que el visitante ni siquiera le pateó a Otavio Costa. El punto de quiebre del partido fue la expulsión de Adam Bareiro en tiempo de descuento de la primera etapa, después de una polémica primera amarilla y una segunda clarísima por un codazo.
Esteban Ostojich, el árbitro que ya tenía más de un antecedente donde perjudicó a Boca, volvió a mostrar diferencia de criterio para pitar contra el club azul y amarillo y su rival brasilero. La roja al delantero paraguayo dejó al equipo de Úbeda con diez hombres y condicionó su actuación en Belo Horizonte.
Tras unos primeros minutos donde se animó a pararse más adelante como si no tuviera inferioridad numérica, Boca se replegó y aguantó muchísimo tiempo el 0 a 0 en el marcador con orden y alguna intervención de Brey. Además, beneficiado por la falta de precisión de ciertos cabezazos del local.
Sin embargo, cuando parecía posible para Boca llevarse un puntazo de Brasil, Néiser Villarreal le dio un pase a la red después un perfecto centro raso de Kaio Jorge tras recibir dentro del área. Los buenos cambios de Úbeda, como el ingreso del Changuito Zeballos que generó una ocasión clara de contra y de Nicolás Figal que ayudó a resistir más, no alcanzaron para conseguir el objetivo.
Boca perdió 1 a 0 con Cruzeiro y terminó muy caliente: buscó al árbitro para recriminarle su trabajo y se armó una tremenda batalla campal por supuestas provocaciones de futbolistas locales. El equipo argentino perdió un invicto largo de 14 partidos entre todas las competencias y buscará recuperarse contra Central Córdoba en Santiago del Estero, por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura.
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