Con gol de Di María, Rosario Central goleó 3 a 0 en Venezuela y es líder de su grupo

En el complemento, el conjunto argentino amplió la ventaja rápidamente. Un penal sancionado tras revisión del VAR permitió que Di María convirtiera el 2-0 en su primer gol por Copa Libertadores. Y, ya con el resultado controlado, el equipo de Jorge Almirón mantuvo la intensidad y liquidó el encuentro sobre el final por medio de Copetti, que definió de primera tras un gran pase filtrado de Pol Fernández para sellar el 3-0 definitivo.