Con gol de Di María, Rosario Central goleó 3 a 0 en Venezuela y es líder de su grupo

El Canalla se impuso con autoridad ante Universidad Central en Caracas y alcanzó la cima del Grupo H de la Copa Libertadores gracias a una sólida actuación colectiva como visitante.
Rosario Central consiguió una victoria contundente al imponerse por 3 a 0 frente a Universidad Central en Caracas por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María y Enzo Copetti, el conjunto rosarino alcanzó la cima del Grupo H y ratificó su buen andar en el certamen continental.
El desarrollo del partido tuvo al Canalla como protagonista desde el inicio, con mayor posesión y control territorial. La apertura del marcador llegó a los 34 minutos del primer tiempo, tras un córner ejecutado por Jaminton Campaz que Ovando aprovechó para poner el 1-0 en el marcador. A partir de ahí, el equipo manejó los tiempos y neutralizó los intentos del conjunto venezolano, que tuvo pocas situaciones claras.
En el complemento, el conjunto argentino amplió la ventaja rápidamente. Un penal sancionado tras revisión del VAR permitió que Di María convirtiera el 2-0 en su primer gol por Copa Libertadores. Y, ya con el resultado controlado, el equipo de Jorge Almirón mantuvo la intensidad y liquidó el encuentro sobre el final por medio de Copetti, que definió de primera tras un gran pase filtrado de Pol Fernández para sellar el 3-0 definitivo.
Con este triunfo, Rosario Central suma 7 puntos y es líder junto a Independiente del Valle. En su próximo encuentro, recibirá a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito, el martes 5 de mayo, en busca de confirmar su clasificación a los octavos de final.
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