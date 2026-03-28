Un jugador de Racing sufrió un intento de robo, fue herido y no estará en Copa Argentina

Miljevic perdió algo de terreno después de su expulsión frente a Independiente Rivadavia a fines de febrero. Nunca más volvió a recuperar su nivel y lugar en el equipo. Costas lo sacó en el entretiempo ante Estudiantes de Río Cuarto y no jugó con Belgrano. Esta noche iba a tener otra vez la oportunidad de estar en el 11 sin embargo no estaba en condiciones físicas.

Racing apostó por ex Huracán y logró cerrar su incorporación a cambio de uno tres millones de dólares, después de varias semanas de charlas y cuando parecía que el pase se podía caer. De esta manera, el futbolista se sumó en enero de este año de cara a una temporada con muchas competencias y la vara alta después de los recientes logros.