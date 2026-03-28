Un jugador de Racing sufrió un intento de robo, fue herido y no estará en Copa Argentina

Matko Miljevic fue atacado el pasado jueves con un arma punzante y por dolor físico fue desafectado del encuentro con San Martín de Formosa por el certamen federal.
Matko Miljevic fue desafectado de la lista de convocados del partido de este sábado de Racing con San Martín de Formosa por los 32avos de final de la Copa Argentina después de sufrir un intento de robo. El volante de La Academia no estará en el Florencio Sola de Banfield por sus distintos dolores después del lamentable episodio.
El club de Avellaneda informó en sus redes sociales que el futbolista fue atacado el pasado jueves con un arma punzante y "sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda". Sí, un intento de robo bastante violento que le dejó muchas consecuencias físicas.
Miljevic se mantuvo con sus compañeros en la concentración para recibir las curaciones necesarias y un seguimiento del tratamiento, pero quedó fuera de la disponibilidad para el encuentro en Copa Argentina. Por fortuna, se espera que este lunes se reincorpore al plantel, justamente en la semana previa al Clásico de Avellaneda con Independiente.
En su cuenta de Instagram, el futbolista dejó un mensaje: "Quiero agradecer todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo por lo ocurrido. Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y médicos que hicieron lo posible para que pueda jugar hoy y a todos los hinchas por el apoyo recibido. Voy a volver con más fuerza que nunca. Abrazo grande y todos juntos por la victoria hoy".
Miljevic perdió algo de terreno después de su expulsión frente a Independiente Rivadavia a fines de febrero. Nunca más volvió a recuperar su nivel y lugar en el equipo. Costas lo sacó en el entretiempo ante Estudiantes de Río Cuarto y no jugó con Belgrano. Esta noche iba a tener otra vez la oportunidad de estar en el 11 sin embargo no estaba en condiciones físicas.
Racing apostó por ex Huracán y logró cerrar su incorporación a cambio de uno tres millones de dólares, después de varias semanas de charlas y cuando parecía que el pase se podía caer. De esta manera, el futbolista se sumó en enero de este año de cara a una temporada con muchas competencias y la vara alta después de los recientes logros.
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