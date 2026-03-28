Gran Premio de Japón: Franco Colapinto llegó hasta la Q2 y largará en el 15º puesto

Pese a su avance, el argentino terminó lejos de su compañero, el francés Pierre Gasly, que saldrá desde el séptimo lugar. "Intentaremos tener una buena largada e ir para delante", dijo Colapinto. La pole position fue para Kimi Antonelli.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) logró avanzar este sábado a la Q2, aunque quedó muy por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y largará desde el 15º lugar en el Gran Premio de Japón de la Fórmula. La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que viene de imponerse en China.
En la Q1, Colapinto había superado por 157 milésimas el límite de clasificación y no anduvo demasiado lejos de Gasly, a 347/1000. Todo cambió en la Q2: allí, la brecha se amplió demasiado para el argentino y el francés resultó 753 milésimas más rápido, por lo que partirá desde la séptima posición.
"Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, expresó el pilarense en los boxes. "En general, creo que el ritmo en carrera es mejor que en qualy. Intentaremos tener una buena carrera, una buena largada e ir para adelante”, agregó.
Por su parte, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, analizó la situación del argentino. "Trabajaremos duro y le daremos a Franco todo lo que necesite para comprender mejor por qué no tuvo el ritmo necesario y ayudarle a cerrar esa brecha”, dijo. "Lamentablemente, no logró un salto de rendimiento entre sesiones", agregó.
Como se dijo, Antonelli fue el más veloz en las pruebas de clasificación y se quedó con la pole. Detrás se ubicaron su compañero, el británico George Russell, y el australiano Oscar Piastri (McLaren). El monegasco Charle Lecler (Ferrari) largará en el cuarto lugar, mientras que el actual campeón de la F1, el británico Lando Norris (McLaren), lo hará en el quinto puesto.
La sorpresa de la jornada fue la eliminación de Max Verstappen (Red Bull) en la Q2. El neerlandés quedó a 0.153 del tiempo de corte y largará 11° este domingo. Su compañero de escudería, el francés Isack Hadjar, comenzará octavo.
Las pruebas clasificatorias en el circuito de Suzuka ratificaron un mapa de situación: Mercedes, McLaren y Ferrari en el lote de punta; Red Bull, Haas, Racing Bulls, Audi, Alpine y Williams, en el intermedio, y Cadillac y Aston Martin, en el de retaguardia, y bien lejos del resto.
El GP de Japón comenzará este domingo, a las 2 de la madrugada hora argentina. Será televisada en directo por Fox Sports y la plataforma Disney +.
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