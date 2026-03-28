Gran Premio de Japón: Franco Colapinto llegó hasta la Q2 y largará en el 15º puesto

Como se dijo, Antonelli fue el más veloz en las pruebas de clasificación y se quedó con la pole. Detrás se ubicaron su compañero, el británico George Russell, y el australiano Oscar Piastri (McLaren). El monegasco Charle Lecler (Ferrari) largará en el cuarto lugar, mientras que el actual campeón de la F1, el británico Lando Norris (McLaren), lo hará en el quinto puesto.

suzukaclasificación La grilla de largada para el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1.

La sorpresa de la jornada fue la eliminación de Max Verstappen (Red Bull) en la Q2. El neerlandés quedó a 0.153 del tiempo de corte y largará 11° este domingo. Su compañero de escudería, el francés Isack Hadjar, comenzará octavo.

Las pruebas clasificatorias en el circuito de Suzuka ratificaron un mapa de situación: Mercedes, McLaren y Ferrari en el lote de punta; Red Bull, Haas, Racing Bulls, Audi, Alpine y Williams, en el intermedio, y Cadillac y Aston Martin, en el de retaguardia, y bien lejos del resto.

El GP de Japón comenzará este domingo, a las 2 de la madrugada hora argentina. Será televisada en directo por Fox Sports y la plataforma Disney +.