Unión empató en Santa Fe con Independiente Rivadavia y es líder

Mauro Pittón -en contra- abrió la cuenta para el equipo visitante, a los 12 minutos de juego pero Cristian Tarragona de penal puso el empate a los 42.

En el complemento, el paraguayo Iván Villalba anotó en su propia puerta, a los 9 minutos, y adelantó a Unión pero su compatriota Alex Arce puso el 2-2 definitivo a los 19.

Con este resultado, el equipo santafesino alcanzó lo más alto de su zona, por ahora en soledad, aunque Boca podría alcanzarlo si este domingo supera a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En la próxima fecha, Unión visitará a Banfield el viernes a las 19 horas en el estadio Florencio Sola.

Por su parte, los de Alfredo Berti se mantienen en el decimotercer puesto con 9 unidades y sigue sin poder meterse en zona de copas internacionales. En la próxima jornada, Independiente Rivadavia recibirá a Huracán el domingo desde las 18.30 horas en el estadio Bautista Gargantini.