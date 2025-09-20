Fútbol |

Unión empató en Santa Fe con Independiente Rivadavia y es líder

Con este resultado, Unión de Santa Fe alcanzó lo más alto de su zona, por ahora en soledad, aunque Boca podría alcanzarlo.

Sigue sorprendiendo este Unión de Santa Fe de Leonardo Madelón que ahora quedó como único líder de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. E n su estadio terminó empatando en un entretenido encuentro con Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido válido por la novena fecha.

Mauro Pittón -en contra- abrió la cuenta para el equipo visitante, a los 12 minutos de juego pero Cristian Tarragona de penal puso el empate a los 42.

Gran triunfo de Sarmiento en su visita a Barracas Central

En el complemento, el paraguayo Iván Villalba anotó en su propia puerta, a los 9 minutos, y adelantó a Unión pero su compatriota Alex Arce puso el 2-2 definitivo a los 19.

Con este resultado, el equipo santafesino alcanzó lo más alto de su zona, por ahora en soledad, aunque Boca podría alcanzarlo si este domingo supera a Central Córdoba de Santiago del Estero.



En la próxima fecha, Unión visitará a Banfield el viernes a las 19 horas en el estadio Florencio Sola.

Por su parte, los de Alfredo Berti se mantienen en el decimotercer puesto con 9 unidades y sigue sin poder meterse en zona de copas internacionales. En la próxima jornada, Independiente Rivadavia recibirá a Huracán el domingo desde las 18.30 horas en el estadio Bautista Gargantini.

