Histórico: Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina en una final increíble

La Lepra de Mendoza, que terminó con dos hombres menos, empató 2 a 2 con Argentinos Juniors y se impuso en los penales para lograr el primer título de su historia y jugar la Copa Libertadores 2026.
Histórico: Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina, consiguió su primera estrella y jugará la Copa Libertadores 2026. El club mendocino le ganó por penales una final increíble a Argentinos Juniors en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba, después de empatar 2 a 2 en los 90 minutos con dos hombres menos.
Independiente Rivadavia abrió el marcador a los ocho minutos de juego con un gol de Alex Arce, quien cabeceó por el segundo palo un centro pasado en el que Sergio Romero salió y quedó a medio camino. La Lepra de Mendoza controlaba el partido, con el 1 a 0 en el marcador, pero a los 40 minutos se quedó con 10 por la expulsión de Maximiliano Amargil por doble amarilla.
Argentinos Juniors salió con todo al complemento y a los dos minutos estuvo a nada del empate. Tras una serie de rebotes dentro del área, Lautaro Giaccone remató e Iván Gómez salvó el empate en la línea. Con el resultado a su favor y un hombre menos, Independiente Rivadavia se metió atrás y en un contraataque logró ampliar el marcador.
Matías Fernández, a los 16 minutos del complemento, se acercó lo más posible a Sergio Romero y dio un puntazo para superar al histórico arquero de la Selección Argentina, que tuvo una nueva floja respuesta. En este caso, el 1 se quedó quieto, sin salir con agresividad frente al futbolista ni reacción al disparo.
Sin embargo, Argentinos Juniors descontó dos minutos después con una buena definición de Alan Lescano dentro del área. Los minutos pasaban, seguía 2 a 1 arriba Independiente Rivadavia y a los 30' se picó entre Hernán López Múñoz y Alfredo Berti: el jugador del Bicho fue rápido a buscar el balón para sacar un lateral y se cruzó con el DT, quien fue echado.
Para colmo, Independiente Rivadavia se quedó con 9 a los 45' por una roja a Alejo Osella por doble amarilla. De esta manera, los casi 15 minutos que se agregaron por perdidas de tiempo, el equipo mendocino dejó todo físicamente y estuvo a nada de ganar 2 a 1 el partido.
El empate 2 a 2 de Argentinos llegó a los siete de agregado de la mano de Erik Godoy. Sin embargo, Independiente Rivadavia no bajó la cabeza, sostuvo la igualdad y logró llevar la definición a los penales: venció 5 a 3 desde los 12 pasos con excelentes definiciones ante el especialista Sergio Romero y una atajada de Gonzalo Marinelli a Tomás Molina. El 1, formado en River, le atajó dos ejecuciones a Molina: la primera estando adelantado y la segunda de manera válida.
Independiente Rivadavia despachó a Estudiantes BA (1-0), Platense (2-2 y triunfo por penales), Central Córdoba (2-1), Tigre (3-1), River (0-0 y victoria por penales) y ahora Argentinos Juniors en su camino a la consagración en la Copa Argentina. Es el primer título nacional de un club mendocino, sí, la primera estrella para Independiente Rivadavia y para la provincia.
