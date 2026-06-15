Uruguay no pudo con Arabia Saudita y sumó un punto en su debut en el Mundial

La Celeste se fue perdiendo al entretiempo, encontró la igualdad en el complemento y mereció ganarlo pero no pasó del 1 a 1 en Miami en su estreno en el Grupo H del certamen.
El Mundial 2026 sigue sumando resultados inesperados en la primera jornada: Uruguay no pudo con Arabia Saudita y empató 1 a 1 en Miami este lunes en su estreno en el Grupo H. Cabe recordar que, por esta misma zona, la poderosa España igualó sin goles con el humilde Cabo Verde.
Uruguay arrancó con un ritmo bajo de fútbol y generó pocas ocasiones de gol durante el primer tiempo, donde se vio un juego mucho más parejo de lo pensando en la previa. Y dejó venir a Arabia Saudita y lo pagó caro: Abdulelah al-Amri abrió el marcador a los 41 minutos de juego tras un rebote de Fernando Muslera después de atajar un cabezazo en un córner desde la derecha.
Uruguay salió con una imagen renovada al complemento y arrinconó a Arabia Saudita en la búsqueda del empate convirtiendo figura al arquero Mohammed Al Owais. De todas maneras, los minutos pasaban y pasaban y siempre le faltaba encontrar un último pase o precisión en la definición para superar al guardameta.
y Maximiliano Araujo estableció la igualdad a los 35' del complemento.
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