Uruguay no pudo con Arabia Saudita y sumó un punto en su debut en el Mundial

Uruguay arrancó con un ritmo bajo de fútbol y generó pocas ocasiones de gol durante el primer tiempo, donde se vio un juego mucho más parejo de lo pensando en la previa. Y dejó venir a Arabia Saudita y lo pagó caro: Abdulelah al-Amri abrió el marcador a los 41 minutos de juego tras un rebote de Fernando Muslera después de atajar un cabezazo en un córner desde la derecha.