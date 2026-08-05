Boca va por otro delantero tras cerrar a Enner Valencia: el Chimy Ávila, en la mira

El Xeneize evalúa sumar otra pieza ofensiva pese a la llegada del ecuatoriano y ya mantiene conversaciones por el atacante argentino, que quedó libre de Real Betis. Rosario Central también pretende incorporarlo.
La búsqueda de Boca en el mercado no terminó con el acuerdo por Enner Valencia, quien llegaría al país durante el fin de semana. La dirigencia pretende reforzar todavía más el ataque y tiene como objetivo a Ezequiel Chimy Ávila, actualmente con el pase en su poder.
La decisión responde, en parte, a la lesión de Adam Bareiro, quien todavía no tiene una fecha establecida para volver a jugar. A eso se suma la preocupación que existe por la falta de eficacia frente al arco, una situación que dejó a Miguel Merentiel en el centro de las críticas durante las últimas semanas.
En el Xeneize saben que la negociación no será sencilla porque el atacante también mantiene conversaciones con Rosario Central. El Canalla busca quedarse con sus servicios y cuenta con un argumento familiar: allí juega Gastón Ávila, su hermano, con quien nunca llegó a compartir equipo.
Durante su última temporada, el delantero marcó tres goles en 30 partidos, aunque su aporte no se limita a la definición. Su capacidad para participar en la construcción ofensiva es uno de los aspectos que podrían resultar atractivos para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
La carrera del santafesino comenzó en Tiro Federal y tuvo un salto al fútbol europeo en 2017, cuando pasó de San Lorenzo a Huesca. Más tarde vistió la camiseta de Osasuna y llegó a destacarse entre los goleadores de La Liga, al punto de integrar la prelista de Luis de la Fuente para la Eurocopa 2024, aunque finalmente no fue citado.
Además de Ávila, el club había seguido los pasos de David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini como alternativas para reforzar el ataque. Ahora, con Valencia encaminado, la posibilidad de sumar al ex San Lorenzo sigue vigente.
Aunque el mercado ya cerró, Boca dispone de tres cupos debido a la venta de Marcelo Saracchi y las cesiones de Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri. La llegada del ecuatoriano no impediría incorporar al santafesino y todavía quedaría una plaza disponible, que podría utilizarse para sumar un zaguero.
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