Boca va por otro delantero tras cerrar a Enner Valencia: el Chimy Ávila, en la mira

La carrera del santafesino comenzó en Tiro Federal y tuvo un salto al fútbol europeo en 2017, cuando pasó de San Lorenzo a Huesca. Más tarde vistió la camiseta de Osasuna y llegó a destacarse entre los goleadores de La Liga, al punto de integrar la prelista de Luis de la Fuente para la Eurocopa 2024, aunque finalmente no fue citado.

Además de Ávila, el club había seguido los pasos de David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini como alternativas para reforzar el ataque. Ahora, con Valencia encaminado, la posibilidad de sumar al ex San Lorenzo sigue vigente.

Aunque el mercado ya cerró, Boca dispone de tres cupos debido a la venta de Marcelo Saracchi y las cesiones de Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri. La llegada del ecuatoriano no impediría incorporar al santafesino y todavía quedaría una plaza disponible, que podría utilizarse para sumar un zaguero.