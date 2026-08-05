El uruguayo Nicolás Lodeiro anunció su retiro del fútbol profesional

El mediocampista uruguayo de 37 años dejó el fútbol profesional. Fue campeón con Boca, ganó la Copa América 2011 con Uruguay y disputó dos Mundiales.
Nicolás Lodeiro anunció su retiro del fútbol profesional y le puso punto final a una carrera de casi dos décadas en la élite. El mediocampista uruguayo de 37 años comunicó la decisión a sus compañeros y al cuerpo técnico de Nacional de Montevideo antes del entrenamiento y, horas más tarde, publicó un emotivo video en sus redes sociales para despedirse de la actividad.
"Llegué al club con doce años. Maduré, crecí, aprendí, caí, me levanté", expresó el futbolista en el mensaje difundido por Nacional. "Le metí hasta que pude", agregó al agradecer a su familia, entrenadores, compañeros, utileros, fisioterapeutas, dirigentes e hinchas que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria.
Formado en Nacional, Lodeiro debutó en Primera División en 2007 y fue una de las figuras del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2009. Ese rendimiento le abrió las puertas del Ajax, donde conquistó dos Eredivisie y una Copa de los Países Bajos, antes de continuar su carrera en Botafogo y Corinthians.
Su paso por Boca quedó marcado por los títulos y por un gol inolvidable. Llegó en 2015 y, bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, conquistó el Torneo de Primera División y la Copa Argentina. Además, convirtió el recordado tanto frente a River en el Monumental para el triunfo por 1-0 en el Superclásico, una de las imágenes más recordadas de su etapa con la camiseta azul y oro.
Tras dejar el Xeneize en 2016, continuó su carrera en Seattle Sounders, donde se convirtió en uno de los grandes referentes de la franquicia. Allí ganó dos MLS Cup, dos títulos de la Conferencia Oeste y la Liga de Campeones de la Concacaf 2022. Luego pasó por Houston Dynamo y Orlando City antes de regresar a Uruguay.
Con la selección de Uruguay disputó 60 partidos, convirtió cinco goles y fue parte del plantel que conquistó la Copa América 2011 en Argentina. También representó a la Celeste en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidándose como uno de los mediocampistas uruguayos más destacados de su generación.
En 2025 volvió a Nacional con el objetivo de cerrar su carrera en el club que lo vio nacer. En su regreso levantó el Campeonato Uruguayo 2025, aunque durante la presente temporada perdió protagonismo dentro del equipo. Su decisión sorprendió porque llegó antes del inicio del Torneo Clausura y con varios meses de competencia por delante.
"Estoy feliz y orgulloso del camino recorrido", aseguró Lodeiro en su despedida. Desde su entorno adelantaron que en los próximos días explicará públicamente los motivos que lo llevaron a retirarse. Así, el ex Boca baja el telón de una carrera repleta de títulos y momentos inolvidables en Uruguay, Argentina, Europa y Estados Unidos.
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