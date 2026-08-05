El uruguayo Nicolás Lodeiro anunció su retiro del fútbol profesional

El uruguayo fue una de las figuras de Boca en 2015 y quedó en el recuerdo por su gol a River en el Monumental.

Tras dejar el Xeneize en 2016, continuó su carrera en Seattle Sounders, donde se convirtió en uno de los grandes referentes de la franquicia. Allí ganó dos MLS Cup, dos títulos de la Conferencia Oeste y la Liga de Campeones de la Concacaf 2022. Luego pasó por Houston Dynamo y Orlando City antes de regresar a Uruguay.

Con la selección de Uruguay disputó 60 partidos, convirtió cinco goles y fue parte del plantel que conquistó la Copa América 2011 en Argentina. También representó a la Celeste en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidándose como uno de los mediocampistas uruguayos más destacados de su generación.

En 2025 volvió a Nacional con el objetivo de cerrar su carrera en el club que lo vio nacer. En su regreso levantó el Campeonato Uruguayo 2025, aunque durante la presente temporada perdió protagonismo dentro del equipo. Su decisión sorprendió porque llegó antes del inicio del Torneo Clausura y con varios meses de competencia por delante.

"Estoy feliz y orgulloso del camino recorrido", aseguró Lodeiro en su despedida. Desde su entorno adelantaron que en los próximos días explicará públicamente los motivos que lo llevaron a retirarse. Así, el ex Boca baja el telón de una carrera repleta de títulos y momentos inolvidables en Uruguay, Argentina, Europa y Estados Unidos.