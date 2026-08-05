Platense confirmó la llegada de Martín Palermo para su segundo ciclo como DT

Tras un arranque trastabillado, el Calamar echó a Walter Zunino y ya anunció la llegada del Titán como el entrenador que dirija los importantes compromisos del equipo.
Platense hizo borrón y cuenta nueva (o no tanto). Se desprendió de Walter Zunino y ya contrató a su flamante entrenador: Martín Palermo, quien enfrentará su segundo ciclo al frente de este equipo. Ahora, tiene a cargo compromisos más que importantes con el Torneo Clausura, la Copa Argentina y, nada menos, en los octavos de final de la Copa Libertadores.
El trastabillado arranque del segundo semestre fue el principal disparador para terminar el vínculo con el ahora ex DT, quien fue parte de la dirección técnica de la dupla Orsi-Gómez, dueños de la consagración con el primer título de su historia (Apertura 2025). En su período dirigió la memorable fase de grupos del Calamar que lo clasificó en el segundo lugar a los mata-mata del torneo continental, con el memorable triunfo ante Corinthians en Brasil como la frutilla del postre.
El Torneo Clausura inició cuesta abajo: en tres fechas, empató un partido y cayó en los otros dos. Fue la derrota ¡4-0! frente a Talleres y de local la gota que rebalsó el vaso para tomar la decisión de cambiar de aire. Es que este panorama no es nada alentador para lo que se viene.
Para eso, contrataron al Titán, que acumula una linda historia con el club en 2023: 46 encuentros en los que fue de menor a mayor porque acumuló 17 victorias, 12 empates y 17 caídas, llegando a la final de la Copa de la Liga (cayó 1-0 con Rosario Central). El nuevo cuerpo técnico estará compuesto por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes y los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera. Anteriormente, los directivos de la institución de Vicente López sondearon a Gustavo Costas, que tuvo un no como respuesta.
La última experiencia como DT fue en diciembre con Fortaleza y, desde entonces, tuvo un lapso periodístico que lo llevó a comentar partidos en la Copa del Mundo con DSPORTS. En el club brasileño dirigió 17 partidos y terminó con buenos números (8 triunfos, 4 empates y 5 derrotas). Agarrarlo en un mal momento lo condenó y no pudo evitar el descenso, el motivo por el cual dio un paso al costado.
Además de arremangarse y levantar a un equipo que se encuentra último en la zona A, deberá concentrarse para los octavos de final de la Libertadores ante Coquimbo Unido. La ida en Vicente López será el miércoles 12 a las 19 y la vuelta el 19 a la misma hora.
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