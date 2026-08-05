Platense confirmó la llegada de Martín Palermo para su segundo ciclo como DT

Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense y tendrá su segundo ciclo al mando del primer equipo.



Cabeza del equipo finalista de la Copa de la Liga 2023, el DT regresó al Calamar y dirigirá su primera práctica este miércoles por la tarde en Miraflores para… pic.twitter.com/D7jSVO5Jlf — Club Atlético Platense (@caplatense) August 5, 2026

La última experiencia como DT fue en diciembre con Fortaleza y, desde entonces, tuvo un lapso periodístico que lo llevó a comentar partidos en la Copa del Mundo con DSPORTS. En el club brasileño dirigió 17 partidos y terminó con buenos números (8 triunfos, 4 empates y 5 derrotas). Agarrarlo en un mal momento lo condenó y no pudo evitar el descenso, el motivo por el cual dio un paso al costado.

Además de arremangarse y levantar a un equipo que se encuentra último en la zona A, deberá concentrarse para los octavos de final de la Libertadores ante Coquimbo Unido. La ida en Vicente López será el miércoles 12 a las 19 y la vuelta el 19 a la misma hora.