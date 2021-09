Uruguay: se lesionó un camillero y terminó desplomado

El camillero en cuestión que ingresó al campo de juego para atender a un jugador se lesionó y terminó tirado atrás de uno de los arcos.

De acuerdo con lo informado por los medios de Uruguay, la lesión del camillero tuvo lugar en el partido entre Laureles local y Universitario de Salto por la Copa Nacional de Clubes.

Embed

El equipo visitante iba ganando 1-0 cuando, sobre el final del primer tiempo, un futbolista sufrió un golpe, lo que hizo que los médicos ingresaran a la cancha.

Fue entonces que las cámaras captaron el momento en que uno de los dos camilleros sintió un tirón en su pierna izquierda.

Luego de esto, el auxiliar se fue saltando hacia la zona detrás del arco, donde se tiró en el césped con signos de dolor.

ADEMÁS:

Rosario Central concretó en el final y le ganó a San Lorenzo

Lanús cayó 2-1 ante Newell´s y se alejó de la cima

“Se lesionó el camillero. Ya te digo, está bravo el campo de juego”, fue la reacción que tuvo el relator del partido al ver la insólita situación.

El camillero es Cocoita Velázquez, una persona muy reconocida en el fútbol de Fray Bentos, que lleva varios años en el ascenso uruguayo.

Sin título-1.jpg Fútbol de Uruguay: extraño episodio.

JORNADA DE FÚTBOL EN URUGUAY

Wanderers, con el delantero argentino Hernán Rivero (ex All Boys), superó a Deportivo Maldonado, por 3 a 1, como visitante, y pasó a la punta del torneo Clausura del fútbol uruguayo, que comparte con Liverpool, en partido que cerró la segunda fecha del certamen.

El delantero uruguayo Mauro Méndez (8 y 12m. PT -ambos de penal-) y Mathias Abero (47m. PT), convirtieron para el equipo visitante y Diego Casas, descontó para el dueño de casa.

En Deportivo Maldonado fue titular el atacante argentino Hernán Toledo, ex Vélez Sarsfield e ingresaron en el segundo tiempo, Tomás Conechny, ex San Lorenzo y el arquero Danilo Lerda, ex Talleres, de Córdoba.

Con la segunda victoria consecutiva, Wanderers accedió a la punta del torneo Clausura del campeonato uruguayo, con 6 puntos, los mismos que comparte con Liverpool y Maldonado es último, sin unidades.