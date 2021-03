Vélez se lo empató a Defensa en Varela y mantuvo la punta

Marcelo Benítez abrió la cuenta para el conjunto de Florencio Varela a los 19 minutos del primer tiempo, mientras que Cristian Tarragona igualó el encuentro a los 16 del complemento. En tanto, cabe destacar que Enzo Fernández fue expulsado en el local por doble amonestación y Emiliano Amor vio la roja directa en la visita tras una infracción cometida a Walter Bou en una jugada manifiesta de gol.

Con este empate, el equipo de Liniers sostuvo la cima de la tabla de posiciones con 16 puntos, está a tres de distancia de Lanús y a cuatro de Independiente, que aún debe su partido ante Boca pero no tiene chances de alcanzarlo.

Por su parte, el Halcón no pudo volver a la victoria luego de la caída ante Sarmiento el fin de semana pasado y no logró revalidar la clasificación en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina frente a San Lorenzo, por lo que se ubica en el cuarto lugar con once unidades.

El choque de estilos en Florencio Varela enfrentaba a dos equipos que venían en alza. Uno en el campeonato local y otro en la Copa Argentina, porque el Halcón llegaba con una victoria nada menos que ante San Lorenzo de Almagro en los dieciseisavos de final del certamen nacional y los de Liniers se presentaban como los líderes absolutos de la zona en la Copa LPF.

El dueño de casa intentó ratificar el distinguido funcionamiento que exhibió en la semana ante los de Boedo y fue el más punzante durante los momentos iniciales del partido, aunque por momentos el cuero fue compartido con su rival que, pese a su intención de trasladar por medio de la posesión, se encontró con un medio campo varelense que recuperaba rápido y era contundente desde los costados.

El encargado de dar el primer golpe del duelo fue Defensa y Justicia a los 19 minutos de la primera mitad con el protagonismo de Marcelo Benítez, un goleador impensado que en los últimos encuentros se encariñó con el arco porque metió tres en la misma cantidad de partidos. La jugada del grito sagrado que estableció la apertura del marcador se originó por la banda izquierda, donde luego de un desborde de Eugenio Isnaldo se la cedió al "Chelo" y el lateral definió ante la salida de Lucas Hoyos.

Cuando parecía que el Halcón se iba al descanso con un primer tiempo redondo, la expulsión de Enzo Fernández a dos minutos del cierre amargó la alegría del local y obligó al entrenador a ingeniar un nuevo medio campo debido a la sensible baja que significa el ex River en la elaboración del juego.

Sin embargo, antes del primer cuarto de hora del complemento Emiliano Amor igualó las condiciones numéricas al ver la roja directa por una infracción que le cometió a Walter Bou cuando el delantero tenía una posibilidad manifiesta de gol.

A partir de allí, Vélez comenzó su levantada y se empecinó con alcanzar el empate, lo cual consiguió a los 61 minutos del cotejo con una elaboración que nació en tres cuartos de campo en los pies de Centurión, quien habilitó a Almada sobre la izquierda para que luego el pibe de Fuerte Apache lanzara un envío rasante al segundo palo que Cristian Tarragona mandó a guardar.

De esta manera, el Fortín consiguió el punto que le permite asegurarse de la cima de la zona independientemente de lo que pase en Avellaneda entre el Rojo y Boca Juniors, ya que sacó una diferencia de cuatro puntos con el equipo de Falcioni y tiene tres más que Lanús, que ya disputó su partido en la presente fecha.