Jorge Macri descartó la vuelta de visitantes en CABA por costos y seguridad

El Jefe de Gobierno sostuvo que los clubes no lo impulsan y advirtió que no están dadas las condiciones para garantizar convivencia en tribunas locales.
Jorge Macri volvió a descartar el regreso del público visitante en los estadios de la Ciudad de Buenos Aires y dejó en claro que no es una prioridad en el corto plazo. El Jefe de Gobierno porteño argumentó que la medida no cuenta con respaldo real de los clubes y que implicaría mayores costos operativos en materia de seguridad. La definición llega en un contexto donde otras jurisdicciones comenzaron a flexibilizar la presencia de ambas hinchadas.
“No lo veo. Más allá de que los directivos digan en público que quieren visitantes, no los quieren”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. Según explicó, los clubes con alta convocatoria ya tienen sus estadios completos con socios e hinchas propios, mientras que aquellos con menor demanda no están dispuestos a afrontar un operativo más costoso. En ese sentido, planteó que la lógica actual del fútbol local no favorece el regreso de las dos parcialidades.
El mandatario también puso el foco en la cuestión cultural y en el comportamiento del público. Señaló que no hubo un cambio significativo que permita garantizar la convivencia sin un refuerzo importante en seguridad. “No sé si pegamos un salto cualitativo de comportamiento como para afrontar un espectáculo con visitantes sin un operativo muy alto”, sostuvo, marcando distancia con la posibilidad de avanzar en ese sentido.
En paralelo, Macri remarcó que los clubes se adaptaron a un nuevo escenario, con mayor presencia de familias y una vida social más activa puertas adentro. Con canchas completas sin necesidad de público rival, el incentivo para modificar el esquema actual perdió peso en la organización de los partidos en la Capital Federal.
El antecedente más reciente en la Ciudad fue en mayo del año pasado, cuando Argentinos Juniors y Excursionistas jugaron en el Nuevo Gasómetro con ambas hinchadas por Copa Argentina. Sin embargo, esa experiencia no tuvo continuidad y quedó como una prueba aislada. La única excepción vigente se mantiene en los torneos internacionales organizados por Conmebol, donde la normativa obliga a recibir público visitante.
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