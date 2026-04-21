Jorge Macri descartó la vuelta de visitantes en CABA por costos y seguridad

El Jefe de Gobierno sostuvo que los clubes no lo impulsan y advirtió que no están dadas las condiciones para garantizar convivencia en tribunas locales.

Jorge Macri volvió a descartar el regreso del público visitante en los estadios de la Ciudad de Buenos Aires y dejó en claro que no es una prioridad en el corto plazo. El Jefe de Gobierno porteño argumentó que la medida no cuenta con respaldo real de los clubes y que implicaría mayores costos operativos en materia de seguridad. La definición llega en un contexto donde otras jurisdicciones comenzaron a flexibilizar la presencia de ambas hinchadas.