Carlos Diez, la joya del Real Madrid que podría jugar para la Selección Argentina

La definición de la Youth League reforzó su perfil competitivo. En un partido que terminó igualado 1-1 y se resolvió por penales, Diez asumió la responsabilidad de ejecutar y no falló. Tras la consagración, expresó: “Después de todo el trabajo que llevamos haciendo este año, recogemos la recompensa”, en referencia al proceso que llevó al equipo al título.

Carlos Diez tras la consagración en la Youth League

Embed © Carlos Díez: “Estoy muy contento por todos mis compañeros, nos lo hemos ganado”. pic.twitter.com/gfTL8KWG6w — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 20, 2026

El interés de la Selección Argentina suma un nuevo capítulo a la histórica relación entre el Real Madrid y el talento albiceleste. Con antecedentes como Alfredo Di Stéfano, Fernando Redondo o más recientemente Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Franco Mastantuono, el club español ha sido un espacio frecuente para futbolistas argentinos. En ese contexto, Diez aparece como una posible continuidad de esa tradición, mientras define su futuro a nivel internacional.