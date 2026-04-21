Carlos Diez, la joya del Real Madrid que podría jugar para la Selección Argentina

El volante español de 18 años, capitán y campeón de la Youth League en las inferiores del Merengue, tiene nacionalidad argentina por su padre que lo ubica en la órbita de la Albiceleste.
Carlos Diez se consolidó como una de las principales promesas del Real Madrid tras consagrarse campeón de la UEFA Youth League como capitán del Juvenil A. El mediocampista ofensivo, nacido en España pero de padre argentino, fue protagonista en la final ante Brujas al convertir uno de los penales en la definición. Su rendimiento y liderazgo lo posicionan como un nombre a seguir tanto en Europa como en el radar de la Selección Argentina.
El futbolista, que cumplirá 19 años en mayo, atraviesa una temporada destacada en las inferiores del club blanco, donde combina producción ofensiva con conducción dentro del equipo. Su doble nacionalidad lo habilita a representar tanto a España como a Argentina, una decisión que aún no tomó pero que ya genera interés en ambos países. Podría terminar siguiendo los pasos de Alejandro Garnacho y Nico Paz.
Dentro del campo, Diez se desempeña como volante creativo, con capacidad para moverse entre líneas, generar juego y llegar al área con peligro. En la temporada acumuló más de 20 goles y una cifra similar de asistencias, números poco habituales para su posición. Medios españoles como Marca lo describieron como un jugador “letal en sus apariciones en el área desde segunda línea” y destacaron su regularidad a lo largo del año.
Su crecimiento también se refleja en el salto progresivo dentro de la estructura del Real Madrid. En las últimas semanas fue convocado al Real Madrid C y sumó sus primeros minutos, un paso clave en su proyección hacia el fútbol profesional. Formado en Valdebebas y dirigido en juveniles por Álvaro Arbeloa, el mediocampista muestra condiciones técnicas, inteligencia táctica y compromiso en la recuperación.
La definición de la Youth League reforzó su perfil competitivo. En un partido que terminó igualado 1-1 y se resolvió por penales, Diez asumió la responsabilidad de ejecutar y no falló. Tras la consagración, expresó: “Después de todo el trabajo que llevamos haciendo este año, recogemos la recompensa”, en referencia al proceso que llevó al equipo al título.
El interés de la Selección Argentina suma un nuevo capítulo a la histórica relación entre el Real Madrid y el talento albiceleste. Con antecedentes como Alfredo Di Stéfano, Fernando Redondo o más recientemente Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Franco Mastantuono, el club español ha sido un espacio frecuente para futbolistas argentinos. En ese contexto, Diez aparece como una posible continuidad de esa tradición, mientras define su futuro a nivel internacional.
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