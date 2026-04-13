Torneo Apertura: Vélez se impuso a Central Córdoba y recuperó la punta de la Zona A

Con gol de Joaquín García, el Fortín venció 1 a 0 al Ferroviario en el José Amalfitani por la fecha 14 del campeonato local y sigue en lo más alto de su zona.
Vélez le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en el José Amalfitani con un gol de Joaquín García y recuperó la punta de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Guillermo Barros Schelotto ganó y gustó y si no goleó fue por la gran actuación de Alan Aguerre -arquero del Ferroviario con pasado en el club- y la falta de precisión en los metros finales. Aunque el visitante también generó varias ocasiones de gol en un verdadero partidazo.
El Fortín se puso en ventaja en el marcador a los nueve minutos con un gol de Joaquín García después de una gran jugada colectiva, con pases de un lado al otro y terminando con una definición certera al segundo palo. Central Córdoba respondió con buenas iniciativas aunque todas finalizando con remates pocos peligrosos al arco.
Por su parte, Vélez se perdió un gol increíble a los 25 minutos del complemento: Matías Pellegrini, frente a frente con Aguerre, tocó al costado para Diego Valdés, quien tenía el arco a su merced pero su tiro se fue por arriba del travesaño. No hubo un hincha local que no se agarrara la cabeza.
Y, a los 32 minutos, Yuri Casermeiro tiró afuera el balón también con el arco a su merced después de un centro raso que pasó a todos incluyendo al arquero Montero. Central Córdoba tuvo el empate y después tan solo tres minutos después Aguerre evitó de manera milagrosa el 2-0 de Vélez con una doble atajada a Monzón. Y, a los 43', Dilan Godoy definió muy mal solito dentro del área.
El complemento fue un monólogo de Vélez con tres tapadas claves de Alan Aguerre para seguir sosteniendo a su equipo en partido. El local mereció una mayor diferencia en el marcador, pero cumplió el objetivo de sumar los tres puntos en su casa para recuperar la punta de su zona del campeonato local.
comentar