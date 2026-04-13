Torneo Apertura: Vélez se impuso a Central Córdoba y recuperó la punta de la Zona A

Con gol de Joaquín García, el Fortín venció 1 a 0 al Ferroviario en el José Amalfitani por la fecha 14 del campeonato local y sigue en lo más alto de su zona.

Vélez le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en el José Amalfitani con un gol de Joaquín García y recuperó la punta de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Guillermo Barros Schelotto ganó y gustó y si no goleó fue por la gran actuación de Alan Aguerre -arquero del Ferroviario con pasado en el club- y la falta de precisión en los metros finales. Aunque el visitante también generó varias ocasiones de gol en un verdadero partidazo.