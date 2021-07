Vélez y Racing debutaron con un empate sin goles en Liniers

En el inicio el elenco de Pizzi intentó salir claro, con la pelota, pero frustró su intento varias veces porque la presión de Vélez era intensa. El local, en tanto, apuntaba los ataques por las bandas utilizando al pibe Orellano y al debutante Romero. Sin embargo, pese a estar un escalón más arriba que su rival, no podía ser determinante en los metros finales.

Embed Una radiografía del partido entre Vélez y Racing:#TorneoLPFxTNTsports pic.twitter.com/rY5X1gN9rD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 18, 2021

Tarragona encendió las alarmas por primera vez a los doce minutos de la primera parte, luego de sacarse de encima tres marcadores a pura gambeta en la puerta del área, aunque a la hora de dar el puntazo final se quedó sin piernas y la defensa racinguista llegó justo a interceptarlo.

Lo más peligroso del segundo tiempo, antes del primer cuarto de hora, fue un tiro libre que ejecutó Ricky Álvarez al que se le interpuso una buena atajada de Gabriel Arias, de poco trabajo durante el desarrollo del partido. Pero hasta allí llegó la pequeña supremacía del local, porque la última parte fue todo de La Academia.

Embed #TorneoLPFxTNTsports | ¡Tremendo manotazo de Arias! El arquero de Racing despejó un gran remate de Ricky Álvarez.#VELRACxTNTsports pic.twitter.com/4nzIFHZxpm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 18, 2021

El equipo de Avellaneda fue un poco mejor en el lapso final. Tuvo aisladas oportunidades de ponerse en ventaja, pero no supo cómo aprovechar esos espacios que el Fortín dejó en el fondo. La más clara de todas fue la que tuvo Piatti a los 32 minutos del complemento, cuando Pillud desbordó por derecha tras buena combinación con Chancalay y tiró el centro atrás para el ex San Lorenzo, que no pudo direccionarla dentro de los tres caños.

Embed #TorneoLPFxTNTsports | ¡Se salvó el Fortín! Nacho Piatti conectó el centro atrás, pero el remate se le fue por poco.#VELRACxTNTsports pic.twitter.com/WfPaliCZ7D — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 18, 2021

Fue una típica postal de arranque de campeonato. Pocos argumentos para quebrar el cero y mucha especulación por parte de ambos, que ahora deberán cambiar el chip -y mejorar- de cara a las respectivas revanchas de la Copa Libertadores de América.