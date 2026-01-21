Independiente: las dos dudas de Quinteros para recibir a Estudiantes

La principal incógnita pasa por el reemplazo de Felipe Loyola, recientemente transferido al Pisa. En el ensayo formal, Quinteros probó dos alternativas para ocupar ese lugar en el mediocampo: Lautaro Millán y Mateo Pérez Curci, quienes pelean mano a mano por un puesto clave en el equilibrio del equipo.

La otra duda aparece más adelante, donde el entrenador evalúa si Luciano Cabral o Ignacio Malcorra será el encargado de aportar juego y claridad en la mitad de la cancha. Ambos futbolistas alternaron durante la práctica y la decisión final podría estirarse hasta el entrenamiento del jueves.

malcorra ind Nacho Malcorra pica en punta para ser titular en Independiente, ante Estudiantes.

El equipo que paró Quinteros y se perfila para el estreno

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Pérez Curci o Millán, Rodrigo Fernández Cedrés, Cabral o Malcorra; Santiago Montiel, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos.