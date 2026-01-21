Independiente: las dos dudas de Quinteros para recibir a Estudiantes

El DT realizó un ensayo formal en Villa Domínico y mantiene dos interrogantes en el equipo titular.
Independiente se entrenó este miércoles por la mañana en el predio de Villa Domínico, donde Gustavo Quinteros dispuso una práctica de fútbol pensando en el debut del Torneo Apertura. El Rojo recibirá a Estudiantes el viernes desde las 20 en Avellaneda y el cuerpo técnico comenzó a delinear el once inicial.
La principal incógnita pasa por el reemplazo de Felipe Loyola, recientemente transferido al Pisa. En el ensayo formal, Quinteros probó dos alternativas para ocupar ese lugar en el mediocampo: Lautaro Millán y Mateo Pérez Curci, quienes pelean mano a mano por un puesto clave en el equilibrio del equipo.
La otra duda aparece más adelante, donde el entrenador evalúa si Luciano Cabral o Ignacio Malcorra será el encargado de aportar juego y claridad en la mitad de la cancha. Ambos futbolistas alternaron durante la práctica y la decisión final podría estirarse hasta el entrenamiento del jueves.
Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Pérez Curci o Millán, Rodrigo Fernández Cedrés, Cabral o Malcorra; Santiago Montiel, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos.
