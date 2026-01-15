Juan Sebastián Verón visitó al Santos y habló de posibles acuerdos entre clubes

Verón viajó a San Pablo y, pese a tener otros compromisos en agenda, decidió incluir la visita al Santos dentro de su recorrida, lo que fue interpretado como un fuerte gesto de acercamiento entre ambos clubes.

“Fue una charla muy positiva y creemos que a partir de ahora vamos a profundizar aún más la relación institucional con Estudiantes, uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y mundial. Verón tiene una mirada muy interesante sobre el fútbol, sobre todo desde el aspecto comercial y de gestión”, expresó Marcelo Teixeira.

El actual presidente de Estudiantes atraviesa su tercer mandato al frente del club platense con un gran momento deportivo.

Fue elegido por primera vez en 2014, se mantuvo en el cargo hasta 2021 y regresó en 2024, luego de tres años fuera de la conducción. Ídolo histórico del Pincha, Verón es además uno de los principales impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) como modelo de gestión en el fútbol argentino.